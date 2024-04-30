В Киеве демонтируют памятник в честь Переяславской рады: эксклюзивные фото и что с ним будет дальше

Композицию не будут уничтожать полностью, а отправят на хранение в музей

В центре Киева начали демонтаж памятника в честь Переяславской рады. Расположен он под бывшей "Аркой дружбы народов", а теперь аркой "Свободы украинского народа".

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний. Демонтаж памятника может занять несколько дней, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

Решение о демонтаже архитектурной композиции было принято решением Киевсовета в рамках декоммунизации. Состоит памятник из примерно 20 элементов, которые весят 6–7 тонн.

"Арка дружбы народов состояла из самой арки и двух скульптурных групп под ней. Эту композицию переименовали в Арку Свободы украинского народа, а в апреле 2022 демонтировали монумент, посвященный "объединению Украины с Россией". Это была композиция рабочих – россиянина и украинца, совместно поднявших ленту с орденом "Дружбы народов". Сегодня с центра композиции приступили к демонтажу еще одной скульптурной группы, созданной по мотивам Переяславского совета, когда был подписан договор об объединении Украины с Россией", – рассказал директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов.

При демонтаже коммунальные службы постараются сохранить целостность композиции. В дальнейшем памятник переместят на хранение в Государственный музей авиации Украины им. О. К. Антонова.

Напомним, что в Киеве ранее снесли памятник Николаю Щорсу — начальнику дивизии Красной Армии времен Гражданской войны в России. Находился он на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко. К слову, его установку посвятили 300-летию Переяславского совета.

А перед этим в столице демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Его неоднократно обливали красной краской в знак протеста, а активисты долгое время добивались его сноса.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Львовская область первой завершила декоммунизацию. В регионе снесли последний памятник, поставленный в период Советского союза.