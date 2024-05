Куди піти на вихідних у Києві: добірка цікавих заходів

Вас чекає насичений та яскравий вікенд

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо відвідати заходи, які відбудуться цими вихідними у столиці.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо проведіть час із найріднішими людьми.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та захоплююче.

Куди піти у Києві у суботу, 11 травня

Екскурсія-подорож "Таємниці ВДНГ"

Коли: 11 травня, початок об 11:00 та 15:00

Де: Центральний вхід до ВДНГ, праворуч біля колон

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1

Вартість: від 350 гривень

Яскравий, унікальний та загадковий. Національний комплекс "Експоцентр України" площею 287 гектарів – один з 5 найбільших у Європі! Колись його називали "Україна в мініатюрі", а від відкриття у 1958 році чого тут тільки не було! Знімали художні фільми, проводили масштабні виставки, а КУРАЖ та АТЛАС стали одними з найулюбленіших заходів серед киян.

"Таємниці ВДНГ" — це відвідини найцікавіших та деяких закритих локацій експоцентру.

Під час екскурсії ви побуваєте там, де гуляла Маргарет Тетчер, де бували принц Філіп та Шарль де Голль; дізнаєтесь насичену історію експоцентру; пошукаєте двох китів і спробуєте розгадати загадки на фасадах ВДНГ.

Розгони від Бродячого Стендапу

Коли: 11 травня, початок о 20:00

Де: Komediant Stand Up Kyiv

Адреса: вул. Саксаганського, 1г

Вартість: від 150 гривень

Розгони від Бродячого Стендапу

Розгони — імпровізаційний формат де коміки розповідають історії та ідеї для жартів і разом доводять їх до готових комедійних монологів.

Це комедійний івент з домашньою ламповою атмосферою який вам точно сподобається.

Цього вечора виступатимуть: Паша Пінчук, Богдан Письменко, Саша Качура, Трандафілов Нікіта та Руслан Колесник.

Вік гостей: 18+.

Частина від зібраних грошей піде на ЗСУ.

Триб’ют AC/DC — гурт The Jack

Коли: 11 травня, початок о 19:00

Де: GARNISON

Адреса: вул. Хрещатик, 15/4 (Пасаж)

Вартість: від 175 гривень

Триб’ют AC/DC — гурт The Jack

Приходь у GARNISON, щоб побачити та почути наживо триб'ют легендарних AC/DC від гурту "The Jack" з оновленою акустичною програмою "Unplugged. Acoustic session".

Кожен концерт гурту "The Jack" — захопливий експеримент для всіх фанатів живої музики, які не уявляють своє життя без року та AC/DC. Цього разу експеримент на акустичних інструментах.

Тож приходь та відірвись під звуки знайомих хітів! Буде весело, драйвово та голосно!

Казка для дорослих "Крихітка Цахес"

Коли: 11 травня, початок о 18:00

Де: Київський академічний театр "Золоті ворота"

Адреса: вул. Шовковична, 7-а

Вартість: 350 гривень

Казка для дорослих "Крихітка Цахес"

"Цахеси" торують собі шлях до вершини в найрізноматніших сферах життя. Вони керують компаніями і проводять марафони по здійсненню мрій, вони користуються нашою довірою і присвоюють собі чужі досягнення, а іноді вони навіть стають диктаторами і керують цілими країнами.

То як же захиститися від чарів? Як бачити правду і донести її до інших? Доведеться досліджувати, експериментувати та разом випрацьовувати імунітет до омани.

Обмеження за віком: 16+.

Стендап та вино у Boho

Коли: 11 травня, початок о 19:00

Де: Стендап та вино у Boho

Адреса: Ресторан "Boho", вул. Івана Федорова, 4

Вартість: від 300 гривень

Стендап та вино у Boho

"Стендап та вино у Boho" – це чудова можливість провести незабутній вечір з коханою людиною або в компанії друзів, насолодитись келихом вина або коктейлем та від душі посміятись.

Для вас жартуватимуть:

Макс Вишинський – комедіант, який непідробно щиро іронізує над дорослим та подружнім життям. Перший український стендап-комік, який дав сольний концерт в МЦКМ "Жовтневий Палац", також його стендап звучав в Палаці Спорту перед 5000 глядачами.

Андрій Бережко – переможець "Розсміши коміка", учасник стендап-шоу "Гуднайт Клаб", іронізує над своїм життям, але вам здається, що над вашим.

Андрій Рибак – ведучий вечора, комік, шоумен, відомий участю в проєктах "Ліга Сміху", "Розсміши коміка" та популярних ютюб-шоу.

Tribute Joe Cocker — гурт Saturday Night Fever

Коли: 11 травня, початок о 19:00

Де: Docker-G pub

Адреса: вул. Ігорівська, 13/5

Вартість: від 175 гривень

Tribute Joe Cocker — гурт Saturday Night Fever

Справжній вир емоцій чекає на гостей цього вечора, адже прозвучать ностальгічні рок-балади самого Джо Кокера. Пік популярності легенди припав на чудові та щедрі на таланти 70-ті та 80-ті роки XX століття.

Будь це область повсюдно популярного в 70-і роки стилю диско або сфера пронизливих гітарних блюз-рокових соло з характерним хриплуватим вокалом.

На вас триб'ют однієї з найяскравіших легенд XX століття, знамениті хіти та відмінний саунд, а також живе виконання та яскраві емоції.

Вистава для дорослих "Дірявий експрес"

Коли: 11 травня, початок о 15:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 400 гривень

Вистава для дорослих "Дірявий експрес"

Молодість пролетіла так швидко, у гонитві за примарними ідеалами. Проте так хочеться простого людського щастя.

Звернувшись до фахівця таролога, астролога і нумеролога, наша героїня пускається в авантюру. Подія відбудеться у призначений день, місце та час.

Остання можливість встигнути на поїзд, що йде.

Чи зможе самотнє серце знайти спокій? Що переможе: тілесні бажання, пристрасть, тваринні інстинкти чи кохання?

Вік гостей: 18+.

BANGER IMPROV та Друзі – комедійне шоу (18+)

Коли: 11 травня, початок о 17:00

Де: Підвал Культури

Адреса: вул. Гончара, 30-а

Вартість: 300 гривень

BANGER IMPROV та Друзі – комедійне шоу

Підготуйтеся до захопливого видовища, де все дійство на сцені вирізняється неповторністю та оригінальністю, обіцяючи глядачам море сміху та позитивних емоцій. Ці актори-імпровізатори знають, як здивувати, розважити та змусити глядачів сміятися до сліз, подарувавши незабутні враження. Все просто! Глядачі розповідають історії, дають обставини, місця, події, факти, хай що прийде в голову — актори це грають.

Також в рамках вечора відбудеться благодійний аукціон, де будуть розіграні цікаві "артефакти". 100% зібраних коштів будуть спрямовані на допомогу ЗСУ задля Перемоги.

Depeche Mode tribute

Коли: 11 травня, початок о 18:00

Де: Barbeer

Адреса: вул. Максимовича, 4

Вартість: від 300 гривень

Depeche Mode tribute

Триб'ют одного із самих популярних електронних поп-рок гуртів світу Depeche Mode повертається в Barbeer Music Pub.

Улюблені хіти "Enjoy The Silence", "Personal Jesus", "Precious", "FreeLove", "Walking In MyShoes" и багато інших в живому виконанні відомого столичного бенду New Deli та вокаліста Романа Козака змусять танцювати і підспівувати навіть самих сором'язливих гостей вже такого рідного Barbeer Music Pub.

Одразу після концерту залишайтесь до 23:00 танцювати під запальні поп-рок хіти! Живий звук!

"З цією виставою щось не так"

Коли: 11 травня, початок о 18:00

Де: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Адреса: пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна)

Вартість: 500 гривень

"З цією виставою щось не так"

"З цією виставою щось не так" — україномовна версія популярної лондонської комедії-франшизи "The Play That Goes Wrong".

"The Play That Goes Wrong" — глобальне явище, яке гарантовано змусить ваш живіт боліти від сміху! Британський гумор, суміш Монті Пайтона та Шерлока Холмса, де все швидко перетворюється з поганого на зовсім катастрофічне.

Ви всі знаєте класичну британську історію: у маєтку сталося вбивство, й інспектор займається цією справою, щоб знайти винуватця. Однак, коли цей сюжет передають схильним до нещасних випадків акторам драматичного товариства Корнлі, усе, що може піти не так… йде не так!

Реквізит не залишається на стінах, актори забувають свої репліки, навіть підлога сцени провалюється. Попри форс-мажор, герої цієї історії сповнені рішучості довести виставу до кінця.

MONATIK

Коли: 11 травня, початок о 18:00

Де: Osocor Residence

Адреса: вул. Виноградна, 2

Вартість: від 1200 гривень

Відкриття літнього сезону разом з MONATIK у Osocor Residence. Очікується неймовірна атмосфера відкритого концерту під відкритим небом.

Концерти MONATIK проходять за підтримки Центру морально-психологічного забезпечення ЗСУ. Саме тому на кожний з концертів артист запрошує наших захисників-героїв, що знаходяться на ротації між боями за наші території, а також сім’ї військовополонених і наших волонтерів.

Протягом кожного з концертів додатково проводяться різноманітні спеціальні активності, спрямовані на збір коштів для допомоги військовим.

Вистава "Конотопська відьма"

Коли: 11 травня, початок о 18:00

Де: Київський культурний кластер "Краків"

Адреса: Русанівська набережна, 12

Вартість: від 300 гривень

Вистава "Конотопська відьма"

Відьми — норовливий народ: роблять не так, як їх просять, а так, як їм заманеться.

Вистава "Конотопська відьма" -це не чиста комедія, це – казка для дорослих з дуже жорстоким фіналом.

Живий звук.

Куди піти в Києві в неділю, 12 травня

Docker's Blues Session

Коли: 12 травня, початок о 18:30

Де: Docker-G pub

Адреса: вул. Ігорівська, 13/5

Вартість: від 150 гривень

Docker's Blues Session

Наживо блюз набуває своїх епічних потужностей. І саме наживо, 12 травня на сцені Docker-G pub кожен глядач зможе це спостерігати та відчувати.

У програмі:

- акустичний блюз джем під керівництвом Олексія Яровенка

- кантрі, свінг, блюз-рок від гурту "Хороший, Поганий, Злий"

- великий блюз джем разом з гуртом Landcruisers.

Під час концерту пройде збір на потреби Збройних Сил України.

Підпільний Стендап. Світлана Немонежина. Сольний Стендап концерт.

Коли: 12 травня, початок о 18:30

Де: Attic Space

Адреса: бул. Шевченка, 36-а

Вартість: 400 гривень

Світлана Немонежина. Сольний Стендап концерт.

Стендап — це чудова нагода гарно провести час, посміятись, подивитись на світ крізь самобутню оптику комікеси, подумати про своє життя крізь комедійну призму.

На вас чекає нова програма, в якій буде і лірично-чутливе, і світло-смішне, чорно-дотепне, десь зухвале і бешкетницьке, подекуди щире і вайбове.

Світлана Немонежина — стендап комікеса, авторка Ютуб каналу та ідеї Собачого стендапу, комікеса в Підпільному стендапі, Лізі сміху, двічі переможниця Розсміши коміка, стендап гостя в 95 Кварталі та запрошена учасниця найрізноманітніших Ютуб-Шоу.

Комедiя "Інтим вечірка"(21+)

Коли: 12 травня, початок о 19:00

Де: Heaven / Хевен

Адреса: ул. Бориса Гринченко, 7

Вартість: 500 гривень

Комедiя "Інтим вечірка"(21+)

Шість не знайомих між собою людей, випадково опинилися у закритому маєтку на острові. Події разгортаються стрімко. Скоєно жахливий злочин. Жертва вимагає покарання злодію.

А от хто ж цей загадковий злодій? Саме це й потрібно з’ясувати героям п’єси.

На вас чекаэ заплутана детективна історія та неочікувані сюжетні лінії.

На виставі присутня ненормативна лексика, сцени насильства і еротичного (порнографічного) характеру.

Вік : 21+.

Великий Вечір Імпровізації

Коли: 12 травня, початок о 16:00

Де: Театр Біла Ворона

Адреса: вул. Казимира Малевича, 86-л

Вартість: від 250 гривень

Великий Вечір Імпровізації

У програмі приймуть участь актори різних київських незалежних театрів та імпровіз груп.

Завзяті монологи, діалоги, гра з голосом, тілом, уявою.

Бажаючі глядачі також зможуть вийти на майданчик.

Вистава "Покоління пепсі" за мотивами творів Сергія Жадана

Коли: 12 травня, початок о 18:00

Де: Freedom Hall / Фрідом Хол

Адреса: вул. Кирилівська, 134

Вартість: від 250 гривень

Вистава "Покоління пепсі" за мотивами творів Сергія Жадана

Швидкий, безжальний час 90-х, з його спокусами та викликами, промайне перед глядачем колажем з декількох історій, герої яких — вже дорослі діти чи підлітки, які втрапили у той дивний час. Слухали касетні магнітофони, жували гумкувсім двором, мріяли про плеєри і носили варені джинси. Цей час відбився на їх майбутньому і розкидав у різні куточки світу, на різні соціальні щаблі.

Але спогади лишились ті самі, спільні для цілого покоління різних людей у різних країнах. Одні з них грають і згадують цей час на сцені, інші — у залі. Часом звучать вірші Сергія Жадана. Який теж виріс там, у 90-хх. В маленькому містечку, де всі діти прагнули кращої долі, а отримали кожен свою.

Комедійна вистава для дорослих "STOP! ЖІНКИ" (18+)

Коли: 12 травня, початок о 17:00

Де: Будинок Актора

Адреса: вул. Ярославів Вал, 7

Вартість: від 220 гривень

Комедійна вистава для дорослих "STOP! ЖІНКИ" (18+)

Є історії, в які краще не потрапляти. І навіть знати про них не варто. Ця вистава не схожа на казку про "Попелюшок", тут немає ніжних дівчат, адже вони вже спробували на смак зраду та розчарування. Але будьте певні, що попри всю драму головних героїнь, постановка змусить вас витирати сльози від сміху.

Отже! У сюжеті: 3 жінки, 3 розчарування, 1 бажання покінчити життя самогубством. Доля зводить милих дам на одному даху, де вони вирішили завершити свої історії. Але не сталося, як гадалося!

Поспілкувавшись, вже 3 подруги наважуються помститися кривдникам. І при цьому способи помсти вони обирають найоригінальніші. Ось тут і починається найцікавіше…

Події розгортаються стрімко та непередбачено. Героїні потрапляють у різні несподівані ситуації . И лише життя показує вихід.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки у Києві готові платити прибиральницям. Роботодавці запрошують до себе в команду людей різного віку навіть без досвіду роботи — обіцяють всьому навчити в процесі.