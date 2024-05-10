У Києві помітили голлівудську зірку в незвичному місці (відео)

Чого тільки не побачиш у столиці

У Подільському районі Києва перехожі з подивом натрапили на ростову фігуру відомого голлівудського актора, володаря премії "Оскар" Кілліана Мерфі. Ірланцец набув широкої популярності після виходу фільму "Опенгеймер", який отримав безліч престижних нагород у галузі кінематографу.

Хлопець, який знайшов "голлівудську зірку", зняв короткий відеоролик, у якому зазначив, що після "зустрічі" з Кілліаном Мерфі він "у шоці". Відео було опубліковано у соцмережі.

Так, на Подолі перехожий натрапив на картонну фігуру відомого актора Кілліана Мерфі на повний зріст, що стояла біля майданчика зі сміттєвими контейнерами. Очевидно відео було знято неподалік місцевої багатоповерхівки.

Навколо можна помітити різний мотлох: картини, меблі, будівельне сміття та мішки. Серед усього цього "добра" і помічено голлівудський актор "власною персоною".

Ростова фігура Мерфі зображує його з незворушним обличчям у строгому чорному костюмі.

Де саме знайшли такий незвичайний "експонат" і хтось його залишив біля сміття — залишається лише здогадуватися.

Варто зазначити, що ірландський актор Кілліан Мерфі став героєм серії мемів та жартів під назвою Розчарований Кілліан Мерфі (Disappointed Cillian Murphy). У мережі почали жартувати з того, що під час прес-конференцій та зйомок розважальних шоу він часто сидить з сумним, похмурим обличчям і закочує очі.

Така поведінка оскароносного актора породила хвилю вірусних відео — у поведінці Мерфі люди почали впізнавати себе в тій чи іншій ситуації:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві парочка зайнялася сексом на очах у перехожих. Варто зазначити, що статевий акт відбувався в досить людному місці неподалік жвавої пішохідної стежки.