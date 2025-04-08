Не варіант для України? Що не так з перемир’ям з Росією, розповіли в ЗСУ

Українцям не треба прив'язуватись до певних дат в очікування миру

Україна не може розраховувати на перемир'я з Росією у стандартному форматі, адже Кремль використає його для підсилення своєї військової машини. Розмови про "Великоднє перемир'я" нічим не відрізняють від тих, що були до президентства в США Дональда Трампа.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів 31-річний Герой України, майор Віталій Литвин. За його словами, українці постійно жили від одних дат обіцяного перемир'я до інших і жодна з них не спрацювала.

"Ворог використає його (перемир'я — Ред.) на свою користь, 100%. Загарбники на Покровському напрямку, наприклад, у яких було два тижні на підготовку, матимуть місяць і два тижні на підготовку", — каже військовий.

Литвин переконаний, що кремлівські умови перемир'я фактично зупиняють військово-промисловий комплекс (ВПК) України, натомість військова машина Москви не зупиниться. Росіяни забороняють Києву мобілізацію та надання зброї, а самі продовжують нарощувати своє військо. Українцям не треба прив'язуватись до певних дат в очікування миру.

Символізм кожної з подій не надає гарантій укладення перемир'я, спочатку всі орієнтувались на "2–3 тижні" ексрадник Офісу президента Олексія Арестовича, далі на вибори президента США, на його інавгурацію, на зустріч в Джиді. І жодного разу дата не спрацювала, то чому щось має змінитись на цей Великдень, запитує Литвин.

"Я вже для себе сформулював таку думку: у нас є шлях боротьби, і ми по ньому маємо йти. І ця боротьба не припиниться дуже-дуже багато років. Вона буде переходити в певні періоди: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення, потім буде якесь, назвемо це, "перемир'ям" – на воді, на суші, щодо ударів по критичній інфраструктурі. Але ворог все це використає", — переконаний військовий.

За його словами, Росія нікуди не зникне, вона буде для України і надалі загрозою і в культурному плані, і в існуванні нашої держави.

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