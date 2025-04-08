Бронь для резервіста можлива? Пояснює юрист

Оперативний резерв поділяється на дві черги

Правила бронювання від мобілізації змінилися у квітні 2025 року. Однак забронювати громадян, які перебувають у військовому резерві, не можна.

Про це розповів юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA". Він пояснює, що підприємства більше не мають можливості забронювати таких працівників, навіть за умови їхньої критичної важливості для економіки чи оборони.

За словами фахівця, мова йде про громадян, які раніше проходили службу в Збройних Силах України, були звільнені, але автоматично зараховані до оперативного резерву. Так, ці особи не підлягають бронюванню згідно з чинним законодавством.

"Минулого року майже всіх хто звільнявся зарахували до оперативного резерву. На жаль, резервістів неможливо забронювати", — зазначив Дерій.

Зазначимо, оперативний резерв — це особлива категорія громадян України, які вже пройшли військову службу (здебільшого за контрактом або за мобілізацією), були звільнені з лав Збройних Сил, але залишаються зобов’язаними за потреби повернутися до війська.

Є дві черги оперативного резерву:

Перша черга – військовослужбовці чи строковики, які уклали контракт на службу в резерві та мають бойовий досвід (АТО, ООС, міжнародні місії). Такими резервістами укомплектовують бойові підрозділи. Друга черга – колишні військовослужбовці; строковики, які проходили військову службу до 2014 року; учасники АТО та ООС, які не підписали контракт на службу.

Нагадуємо, чи можуть вас мобілізувати з бронею від мобілізації. Такі випадки дійсно трапляються.

Раніше бронювання здійснювалося через паперові виписки Міністерства економіки, погоджені Міноборони. Але були випадки, коли працівники ТЦК і СП їх ігнорували та мобілізували військовозобов'язаних.

З кінця 2024 року бронювання стало автоматичним через портал "Дія". Проте, якщо бронь там не підтягнулася, військовозобов’язаного все одно можуть мобілізувати. Крім того, іноді ТЦК і СП можуть не знати про бронювання через відсутність звірки з роботодавцем.

Раніше "Телеграф" писав, які категорії українців можуть втратити бронь від мобілізації у квітні. У "Резерв+" може з'явитися попередження.