Мати не працює, а на плечах - двоє школярів. Яка виплата їй передбачена

Жінка, яка самостійно виховує двох школярів, отримає понад 6 тис. грн

Одинокі мами продовжують отримувати від держави соцвиплати. Їх розмір для кожної сім'ї індивідуальний, але, зазвичай, залежить від кількості дітей в родині та їх віку, середньомісячного доходу жінки та прожиткового мінімуму.

Аби дізнатись, яку грошову допомогу призначать мамі, яка не працює, але займається вихованням двох школярів, "Телеграф" використав спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Тож, якщо родина складається з одинокої матері, що не працює, двох дітей віком від 6 до 18 років, а сукупний дохід сім'ї за пів року складає 0 гривень, то держава призначить цьому домогосподарству допомогу в 6392 гривні.

Відповідно, чим більше дітей у сім'ї або дохід мами, то вищою передбачається виплата для них.

Варто пояснити, що така виплата призначається матері до досягнення дитини 18 років. Однак якщо неповнолітній вирішить навчатись на денному відділенні у школі, ПТУ, коледжі, технікумі, інституті, тоді допомога виплачуватиметься мамі до закінчення навчального закладу студентом, але не довше ніж до 23 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли одинока мати в Україні може отримати соціальну виплату в 20 тисяч гривень.