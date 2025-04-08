Познайомилися у потязі до Москви: що відомо про чоловіка скандальної конгресвумен Вікторії Спартц

Спартц перебуває у шлюбі понад 25 років

Конгресвумен українського походження від Республіканської партії Вікторія Спартц відзначилась скандальними заявами. Попри те, що 20 років прожила в Україні, вона заявила, що українці "мають поступитися" своїми територіями Росії, а Зеленський — піти з посади президента. Натомість чоловік політикині не є публічною особою.

"Телеграф" розкаже, як Вікторія познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком і що про нього відомо.

Що відомо про чоловіка Вікторії Спартц

Вікторія проходила навчальну практику у Польщі і, повертаючись додому, вирішила відвідати тітку у Москву. У вагоні-ресторані потяга двоє американців не могли зробити замовлення, оскільки працівники не володіли англійською мовою. Вікторія прийшла на допомогу і так вона познайомилась з Джейсоном.

Вікторія Спартц з чоловіком Джейсоном, фото Сніжани Божок

З того часу американець прилітав зі США в Україну щомісяця. Також Джейсон був на її випускному у Київському економічному університеті, який Вікторія завершила із відзнакою. Згодом американець запросив Спартц у США, де вона познайомилась з його батьками.

У 2000 році Вікторія переїхала у США та вийшла заміж. Весілля відбулося біля Ніагарського водоспаду. Джейсон походить із заможної родини, яка займається фермерством. Так Спартц долучилась до родинної справи чоловіка.

Спартц займалась разом з чоловіком його фермерським бізнесом, фото з її соцмереж

У подружжя з'явилось двоє доньок — Анна-Ліліана та Вікторія-Інгрід. Вікторія навчила дівчат української мови і традицій. Також через певний час до США переїхали батьки Спартц і молодша сестра з чоловіком.

Спартц має двох доньок, фото з її соцмереж

У 2006 році Вікторія отримала американське громадянство, здобула освіту бухгалтера в університеті Індіани й певний час там викладала. Спартц обіймала різні посади у державних органах, зокрема й посадовця з фінансів служби прокурора Індіани.

Пізніше Вікторія почала займатися політикою. Їй вдалося стати першою етнічною українкою в Конгресі США. До повномасштабного вторгнення Спартц щороку приїжджала з чоловіком і дітьми в Україну. Зокрема, відвідувала бабусю з дідусем у рідній Носівці, що на Чернігівщині.

Спартц стала першою українкою в Конгресі США, фото з її соцмереж

Загалом чоловік Спартц веде непублічний спосіб життя. Водночас іноді він з'являється з Вікторією на публіці. На її сторінці в інстаграмі можна побачити кілька світлин з Джейсоном і дітьми.

Спартц з родиною, фото з її соцмереж

Спартц з чоловіком і дітьми, фото з її соцмереж

Що каже Спартц про Україну

Спартц однією з перших політиків у США заговорила про воєнні злочини Росії в Україні та назвала дії росіян "божевільним геноцидом українського народу". Бабуся Вікторії перебувала на Чернігівщині під час вторгнення країни-окупантки. Її будинок був пошкоджений через російське бомбардування.

Спартц однією з перших офіційних осіб США відвідала Україну після початку повномасштабного вторгнення. Загалом вона 6 разів приїжджала в Україну. Вікторія побувала у прифронтових зонах, Львові, Бучі, Києві та Одесі.

Вікторія брала участь в церемонії підписання Закону про ленд-ліз для захисту демократії Україною. Також вона зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена, щоб надати Україні ракетні системи GMLRS і ATACMS.

Однак пізніше Спартц змінила свою позицію. Вона голосувала проти виділення $12 мільярдів для України та не підтримувала законопроєкт щодо виділення військової допомоги на суму 60 мільярдів доларів.

Спартц закликала українську владу знизити мобілізаційний вік до 18 років. Також вона критикувала президента Володимира Зеленського за те, що він, на її думку, "не підготував країну до війни".

Раніше "Телеграф" розповідав, за що у США освистали Вікторію Спартц. Її відповідь не сподобалась присутнім.