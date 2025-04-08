Залужний розповів, як в секретному німецькому штабі разом з партнерами планували операції ЗСУ

Штаб вдалося організувати за допомогою Великої Британії

Стаття NYT про секретний українсько-американський штаб, який займався допомогою України у війні проти Росії, нещодавно наробила галасу. Колишній головком ЗСУ Валерій Залужний відкрив завісу, як він створювався.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, після початку повномасштабної агресії військова допомога від партнерів суттєво зросла. Україна отримала різноманіття зброї та техніки, проте з усім цим виникли й нові виклики — доставка та ремонт.

Саме тому у квітні 2022 року ми створили центр з координації постачання військової допомоги Україні. Він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті, Німеччина. Через деякий час цей штаб продовжив роботу у Вісбадені", — пояснив Залужний.

Однак незабаром, зазначає ексголовком, прийшло розуміння необхідності спільного з партнерами оперативного штабу, який би здійснював оцінку потреб у зброї та техніці виходячи з планування операцій.

"Це питання особливо гостро постало влітку 2022 року, коли наші партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні. Тоді у нас і виникла ідея створити на базі логістичного оперативний штаб, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і, відповідно до стандартів НАТО, формував під них потребу", — розповідає він.

За допомогою Великої Британії, каже Залужний, цю ідею вдалося реалізувати. Таким чином "Вісбаден" отримав друге дихання.

"У цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Вашингтона та європейських столиць. Цей майданчик став чудовим механізмом взаємодії з нашими партнерами щодо майбутніх воєнних операцій та формування потреб під них", — розповідає Залужний і публікує фото з однієї з таких зустрічей у 2023 році.

Зустріч у Вісбадені 2023

Про статтю NYT

Наприкінці березня 2025 року газета New York Times написала статтю про таємне партнерство США та України під час повномасштабної війни. Журналіст Адам Ентус розповів свою версію того, як країни будували взаємодію, довіру, і якого контрнаступу справді чекали у 2023 році.

Секретний центр партнерства розміщувався у гарнізоні армії США у Вісбадені, Німеччина. За твердженнями NYT, ідея операції полягала у тому, щоб щодня американські офіцери розвідки шукали супутникові знімки та перехоплювали сигнали для виявлення російських позицій. Потім оперативна група нібито передавала українцям координати, щоб ті могли завдавати ударів по ворогові. Операція називалася Task Force Dragon.

Також у NYT писали про контрнаступ ЗСУ 2023 року та його провал. На цьому прикладі у матеріалі також показувалося секретне співробітництво. Проте матеріал викликав і критику. Так, наприклад, заступник міністра оборони України у 2021–2023 роках Анна Маляр, зокрема, розкритикувала заяви з частини про контрнаступ. За її словами, інформація про розподіл резервів між різними напрямками, про який йшлося у статті, не відповідає дійсності.

"Ще в статті NYT некоректно написано про ставку — і хто там що кому сказав. Цієї помилки припускається багато хто. Бо думають, що на ставці обговорюються секретні деталі та плани військових операцій. Це не так. Щодо планування військових операцій зазвичай обізнано декілька людей в державі. Про це неодноразово писали і говорили.", — зазначала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які операції України, за інформацією NYT, серйозно розлютили американців.