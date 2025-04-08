У Києві в супермаркеті продають смердючий фрукт: скільки він коштує та чим пахне (відео)

Фрукт важить понад 9 кілограмів

В одній із київських магазинів помітили фрукт, який коштує майже як дві мінімальні зарплати в Україні. Однак через його специфічний запах, їсти цей фрукт потрібно вкрай обережно і бажано не в громадських місцях.

Відповідні відео, зроблені у магазині, з’явилися у соціальних мережах. На кадрах видно, що вартість цього плоду становить 14248 гривень. Його вага – понад 9 кілограмів. Ціна на 1 кг — 1499 грн.

Зазначимо, що наразі мінімальна зарплата в Україні становить 8 тисяч гривень. Таким чином, ціна фрукта практично дорівнює цій сумі.

В іншому супермаркеті фрукт виявився трохи дешевшим. Його вартість становила 13 835 гривень за 9,2 кг. А ціна одного кілограма – 1499 гривень.

У коментарях під роликом дехто почав припускати, що дорогий фрукт — це дуріан. Однак поряд із вартістю на ціннику вказано, що це джекфрукт.

Хоча обидва вони мають незвичайний вигляд, смак і аромат, джекфрут і дуріан – це два абсолютно різні фрукти.

У джекфрута більше шипів, аніж колючок, тому його легше збирати. Його внутрішня частина пронизана слизовими волокнами, через що плід важко зламати. До речі, його незвичайний запах описують так: жувальна гумка, ананас, банан та гнила цибуля. Через цю суміш ароматів його іноді навіть забороняють у громадських місцях.

А ось дуріан заборонений до вживання в більшості громадських місць через його різкіший запах. Деякі описують його смердючі шкарпетки чи каналізаційні води.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що партія авокадо з підвищеним вмістом важких металів могла потенційно потрапити на територію України.