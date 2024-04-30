З проживанням та харчуванням: скільки у Києві готові платити прибиральницям

Знайти роботу може кожен, головне – це бажання

Незважаючи на те, що мінімальна зарплата в Україні ще залишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці. Так, у Києві активно набирають на роботу прибиральниць.

Роботодавці запрошують до себе в команду людей різного віку навіть без досвіду роботи — обіцяють всьому навчити в процесі. Крім цього, деякі керівники готові надавати своїм співробітникам житло, безкоштовне харчування та оплачувати вартість доїзду до об’єкту.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати найцікавіші вакансії на посаду прибиральниці/прибиральника, які пропонують усім зацікавленим у Києві непогану зарплатню, бонуси та гнучкий графік.

Прибиральники та двірники до торгових центрів

Наприклад, у торгові центри на лівому березі Києва (район Осокорки та район Троєщина) потрібні прибиральниці, прибиральники та двірники. Зарплатня від 12 тисяч гривень.

Роботодавець готовий надати претенденту житло.

На вас чекає робота з простим інвентарем (віники, щітки, швабри) і на підлогомийних машинах, полотерах. Роботі на спецтехніці навчають за бажанням. Вміння працювати з механізмами = підвищення розряду = підвищення тарифної ставки та зростання зарплати. Спецодяг та інвентар надають.

Прибиральниця в ресторан

У ресторан "Мафія" потрібна прибиральниця, в обов’язки якої входитиме підтримання чистоти та миття посуду. Графік роботи — 3/3 з 10:00 до 22:00. У вакансії вказано, що при необхідності можна ночувати в ресторані.

Зарплата сплачується двічі на місяць, а також передбачено дворазове харчування за рахунок компанії.

Кандидатові обіцяють платити 12 тисяч гривень на місяць.

Прибиральниця до навчального закладу

До столичної школи потрібна прибиральниця, яка підтримуватиме порядок протягом дня, а також прибиратиме коридори та навчальні класи. Зарплата стартує від 11 тисяч гривень.

Форму видадуть на місці, а також для працівників передбачено харчування. Графік роботи 7/7 та 3/3 з 8:00 до 20:00.

Клінер

Компанія "Чистота" набирає співробітників в обов’язки яких входитиме виїзд на замовлення до клієнтів, виконання підтримуючих та генеральних прибирань житлових приміщень та особняків.

Кандидатам обіцяють зарплатню від 23 тисяч на місяць плюс бонуси та дружній колектив. Доїзд до об’єкту оплачує компанія.

Посудомийниця-прибиральниця

Досить часто можна зустріти вакансії прибиральниць-посудомийниць, яким пропонується стежити за чистотою, мити посуд та проводити прибирання приміщення.

Зарплату обіцяють від 12 500 гривень на місяць плюс безкоштовне харчування. Графік роботи 3/3 з 08:00 до 20:00. Відпустка та лікарняна — завжди за рахунок компанії.

Оператор підлогомийної машини, прибиральниця

На новий склад потрібні прибиральниці, які мають досвід прибирання від 1-го року (бажано). Також вітається вміння працювати з професійною підлогомийною технікою.

Зарплату обіцяють виплачувати двічі на місяць. Оклад – 10 000 гривень. Також претендентам пропонують офіційне працевлаштування (24 календарні дні відпустки), зручний графік роботи та корпоративні знижки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що директор київського музею Булгакова зробила гучну заяву. За її словами, після того, як на музей обрушилося "труювання" і над ним нависла реальна загроза закриття, багато людей, які дякували колективу і розсипалися перед ним у компліментах, пішли в тінь.