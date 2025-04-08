Місцеві вибори пройдуть вже восени? У ЦВК дали відповідь

Слово за політиками та нардепами, зазначили у ЦВК

Місцеві вибори в Україні 30 жовтня можуть відбутися лише за дозволу Верховної Ради. Будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, щоб провести їх принаймні в окремих громадах, потрібно змінювати законодавство.

Про це розповів заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в ефірі "Ранок.LIVE". Він нагадав, що зараз в Україні діє воєнний стан та його закони. Для проведення будь-яких виборів буде потрібно змінювати їх.

"Що стосується можливості і неможливості проведення виборів у нас, наша територія перебуває під постійним вогневим враженням. Ми не знаємо, де країна-агресор схоче застосувати свою балістику", — описав Дубовик реалії України.

Юридичний аспект проблеми вимагає двох речей. Перша — скасування або зміна положень законодавства "Про воєнний стан". Друга стосується місць проведення виборів.

"Якщо ви пам'ятаєте, Верховна Рада України приймала рішення про неможливість проведення місцевих виборів на тих чи інших територіях. Зокрема, законодавство прямо каже, що на окупованих територіях будь-які види виборів не проводяться. Після цього розпочинався виборчий процес, зокрема і місцевих виборів. І так проходили останні місцеві вибори. Тому слово за політиками, слово за народними депутатами України", — резюмував заступник голови ЦВК.

Як розповідав "Телеграф", раніше в Офісі президента спростували, що голова держави Володимир Зеленський готується йти на другий термін на президентських виборах у липні. У Центральній виборчій комісії додали, що президентські вибори в Україні після скасування воєнного стану потребують внесення змін до законодавства та відновлення інфраструктури.