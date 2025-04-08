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"Арсенал" — "Реал": букмекери оновили прогноз у день матчу Ліги чемпіонів

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Тренування гравців "Арсеналу" перед матчем з "Реалом" Новина оновлена 08 квітня 2025, 13:45
Тренування гравців "Арсеналу" перед матчем з "Реалом". Фото x.com/Arsenal

Названо фаворита пари чвертьфіналістів

У вівторок, 8 квітня, лондонський "Арсенал" та мадридський "Реал" зіграють перший чвертьфінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Реал".

На думку букмекерів, у цій зустрічі трохи більше шансів на успіх мають англійці. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики вважають, що у півфінал від цієї пари вийде "Реал" — коефіцієнт 1,68 проти 2,26 за "Арсенал". Однак у Канонірів більше шансів на тріумф у домашній грі – 46% проти 27% за Вершкових.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Арсенал" — "Реал":

  • Favbet: (перемога України 2,13 – нічия 3,50 – перемога Бельгії 3,50)
  • William Hill: (2,15 — 3,30 — 3,40)
  • Bwin: (2,15 — 3,30 — 3,40)

Зустріч "Арсенал" — "Реал" пройде у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру у прямому етері. Додамо, що зустріч-відповідь між командами відбудеться 16 квітня.

Нагадаємо, Каноніри стали третіми на основному етапі ЛЧ, Вершкові показали лише 11-й результат. У підсумку іспанцям довелося грати в стиковому раунді проти "Манчестер Сіті", і Королівський клуб впорався з англійським бар’єром.

У 1/8 фіналу ЛЧ "Реал" лише у серії пенальті пройшов "Атлетіко", а "Арсенал" з легкістю вибив ПСВ. Додамо, що переможець протистояння "Арсенал" — "Реал" у півфіналі турніру зіграє проти ПСЖ/"Астон Вілли".

Теги:
#Футбол #ФК Реал #Ліга чемпіонів #ФК Арсенал Лондон