"Арсенал" — "Реал": букмекери оновили прогноз у день матчу Ліги чемпіонів

Названо фаворита пари чвертьфіналістів

У вівторок, 8 квітня, лондонський "Арсенал" та мадридський "Реал" зіграють перший чвертьфінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Реал".

На думку букмекерів, у цій зустрічі трохи більше шансів на успіх мають англійці. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики вважають, що у півфінал від цієї пари вийде "Реал" — коефіцієнт 1,68 проти 2,26 за "Арсенал". Однак у Канонірів більше шансів на тріумф у домашній грі – 46% проти 27% за Вершкових.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Арсенал" — "Реал":

Favbet: (перемога України 2,13 – нічия 3,50 – перемога Бельгії 3,50)

William Hill: (2,15 — 3,30 — 3,40)

Bwin: (2,15 — 3,30 — 3,40)

Зустріч "Арсенал" — "Реал" пройде у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру у прямому етері. Додамо, що зустріч-відповідь між командами відбудеться 16 квітня.

Нагадаємо, Каноніри стали третіми на основному етапі ЛЧ, Вершкові показали лише 11-й результат. У підсумку іспанцям довелося грати в стиковому раунді проти "Манчестер Сіті", і Королівський клуб впорався з англійським бар’єром.

У 1/8 фіналу ЛЧ "Реал" лише у серії пенальті пройшов "Атлетіко", а "Арсенал" з легкістю вибив ПСВ. Додамо, що переможець протистояння "Арсенал" — "Реал" у півфіналі турніру зіграє проти ПСЖ/"Астон Вілли".