"Арсенал" — "Реал": букмекери оновили прогноз у день матчу Ліги чемпіонів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Названо фаворита пари чвертьфіналістів
У вівторок, 8 квітня, лондонський "Арсенал" та мадридський "Реал" зіграють перший чвертьфінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Реал".
На думку букмекерів, у цій зустрічі трохи більше шансів на успіх мають англійці. Про це повідомляє Favbet.
Аналітики вважають, що у півфінал від цієї пари вийде "Реал" — коефіцієнт 1,68 проти 2,26 за "Арсенал". Однак у Канонірів більше шансів на тріумф у домашній грі – 46% проти 27% за Вершкових.
Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Арсенал" — "Реал":
- Favbet: (перемога України 2,13 – нічия 3,50 – перемога Бельгії 3,50)
- William Hill: (2,15 — 3,30 — 3,40)
- Bwin: (2,15 — 3,30 — 3,40)
Зустріч "Арсенал" — "Реал" пройде у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру у прямому етері. Додамо, що зустріч-відповідь між командами відбудеться 16 квітня.
Нагадаємо, Каноніри стали третіми на основному етапі ЛЧ, Вершкові показали лише 11-й результат. У підсумку іспанцям довелося грати в стиковому раунді проти "Манчестер Сіті", і Королівський клуб впорався з англійським бар’єром.
У 1/8 фіналу ЛЧ "Реал" лише у серії пенальті пройшов "Атлетіко", а "Арсенал" з легкістю вибив ПСВ. Додамо, що переможець протистояння "Арсенал" — "Реал" у півфіналі турніру зіграє проти ПСЖ/"Астон Вілли".