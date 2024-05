Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.

Куда пойти в Киеве в субботу, 11 мая

Экскурсия-путешествие "Тайны ВДНГ"

Когда: 11 мая, начало в 11:00 и 15:00

Где: Центральный вход в ВДНГ, справа возле колонн

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1

Стоимость: от 350 гривен

Яркий, уникальный и загадочный. Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" площадью 287 гектаров – один из 5 самых больших в Европе! Когда-то его называли "Украина в миниатюре", а с момента открытия в 1958 году чего здесь только не было! Здесь снимали художественные фильмы, проводили масштабные выставки, а КУРАЖ и АТЛАС стали одними из самых любимых мероприятий среди киевлян.

"Тайны ВДНГ" — это посещение наиболее интересных и некоторых закрытых локаций экспоцентра.

Во время экскурсии вы побываете там, где гуляла Маргарет Тэтчер, где бывали принц Филипп и Шарль де Голль; узнаете насыщенную историю экспоцентра; поищите двух китов и попытаетесь разгадать загадки на фасадах ВДНГ.

Разгоны от Бродячего Стендапа

Когда: 11 мая, начало в 20:00

Где: Komediant Stand Up Kyiv

Адрес: ул. Саксаганского, 1-г

Стоимость: от 150 гривен

Разгоны от Бродячего Стендапа

Разгоны — импровизационный формат, где комики рассказывают истории и идеи для шуток и вместе доводят их до готовых комедийных монологов.

Это комедийный ивент с домашней ламповой атмосферой, который вам точно понравится.

В этот вечер выступят: Паша Пинчук, Богдан Письменко, Саша Качура, Трандафилов Никита и Руслан Колесник.

Возраст гостей: 18+.

Часть собранных денег пойдет на ВСУ.

Трибьют AC/DC — группа The Jack

Когда: 11 мая, начало в 19:00

Где: GARNISON

Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)

Стоимость: от 175 гривен

Трибьют AC/DC — группа The Jack

Приходите в GARNISON, чтобы увидеть и услышать вживую трибьют легендарных AC/DC от группы "The Jack" с обновленной акустической программой "Unplugged. Acoustic session".

Каждый концерт группы The Jack — увлекательный эксперимент для всех фанатов живой музыки, которые не представляют свою жизнь без AC/DC. В этот раз вас ждет эксперимент на акустических инструментах.

Приходи и оторвись под звуки знакомых хитов! Будет весело, драйвово и громко!

Сказка для взрослых "Крошка Цахес"

Когда: 11 мая, начало в 18:00

Где: Киевский академический театр "Золотые ворота"

Адрес: ул. Шелковичная, 7-я

Стоимость: 350 гривен

Сказка для взрослых "Крошка Цахес"

"Цахесы" прокладывают себе путь к вершине в самых разных сферах жизни. Они управляют компаниями и проводят марафоны по исполнению мечтаний, они пользуются нашим доверием и присваивают себе чужие достижения, а иногда они даже становятся диктаторами и управляют целыми странами.

Так как же защититься от волшебства? Как видеть правду и донести ее до других? Придется исследовать, экспериментировать и вместе вырабатывать иммунитет к заблуждению.

Ограничение по возрасту: 16+.

Стендап и вино в "Бохо"

Когда: 11 мая, начало в 19:00

Где: Стендап и вино в Бохо

Адрес: Ресторан "Boho", ул. Ивана Федорова, 4

Стоимость: от 300 гривен

Стендап и вино в "Бохо"

"Стендап и вино в Boho" – это отличная возможность провести незабываемый вечер с любимым человеком или в компании друзей, насладиться бокалом вина или коктейлем и от души посмеяться.

Для вас будут шутить:

Макс Вышинский – комедиант, неподдельно искренне иронизирующий над взрослой и супружеской жизнью. Первый украинский стендап-комик, давший сольный концерт в МЦКИ "Октябрьский Дворец". Также его стендап звучал во Дворце Спорта перед 5000 зрителями.

Андрей Бережко – победитель "Рассмеши комика", участник стендап-шоу "Гуднайт Клаб", иронизирует над своей жизнью, но вам кажется, что над вашей.

Андрей Рыбак – ведущий вечера, комик, шоумен, известен участием в проектах "Лига Смеха", "Рассмеши комика" и популярных ютюб-шоу.

Tribute Joe Cocker — группа Saturday Night Fever

Когда: 11 мая, начало в 19:00

Где: Docker-G pub

Адрес: ул. Игоревская, 13/5

Стоимость: от 175 гривен

Tribute Joe Cocker — группа Saturday Night Fever

Настоящий водоворот эмоций ждет гостей в этот вечер, ведь прозвучат ностальгические рок-баллады самого Джо Кокера. Пик популярности легенды пришелся на замечательные и щедрые на таланты 70-е и 80-е годы XX века.

Вас ждет трибьют одного из самых ярких легенд XX века, знаменитые хиты и отличный саунд, а также живое исполнение и яркие эмоции.

Спектакль для взрослых "Дырявый экспресс"

Когда: 11 мая, начало в 15:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 400 гривен

Спектакль для взрослых "Дырявый экспресс"

Молодость пролетела так быстро в погоне за призрачными идеалами. Однако так хочется простого человеческого счастья.

Обратившись к специалисту-тарологу, астрологу и нумерологу, наша героиня пускается в авантюру — она попытается успеть на уходящий поезд.

Сможет ли одинокое сердце обрести покой? Что победит: телесные желания, страсть, животные инстинкты или любовь?

Возраст гостей: 18+.

BANGER IMPROV и Друзья – комедийное шоу (18+)

Когда: 11 мая, начало в 17:00

Где: Подвал Культуры

Адрес: ул. Гончара, 30-а

Стоимость: 300 гривен

BANGER IMPROV и Друзья – комедийное шоу

Подготовьтесь к увлекательному зрелищу, где все действо на сцене отличается неповторимостью и оригинальностью, обещая зрителям море смеха и положительных эмоций. Эти актеры-импровизаторы знают, как удивить, развлечь и заставить зрителей смеяться до слез, подарив незабываемые впечатления. Всё просто! Зрители рассказывают истории, дают обстоятельства, места, события, факты, что ни придет в голову — актеры это играют.

Также в рамках вечера состоится благотворительный аукцион, где будут разыграны интересные "артефакты": 100% собранных средств будут направлены на помощь ВСУ.

Depeche Mode tribute

Когда: 11 мая, начало в 18:00

Где: Barbeer

Адрес: ул. Максимовича, 4

Стоимость: от 300 гривен

Depeche Mode tribute

Трибьют одной из самых популярных электронных поп-рок групп мира Depeche Mode возвращается в Barbeer Music Pub.

Любимые хиты "Enjoy The Silence", "Personal Jesus", "Precious", "FreeLove", "Walking In MyShoes" и многие другие в живом исполнении известного столичного бенда New Deli и вокалиста Романа Козака заставят танцевать и подпевать даже самых застенчивых гостей.

Сразу после концерта оставайтесь до 23:00 танцевать под зажигательные поп-рок хиты! Живой звук!

"С этим спектаклем что-то не так"

Когда: 11 мая, начало в 18:00

Где: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Адрес: пр. Броварской, 25 (г. Левобережная)

Стоимость: 500 гривен

"С этим спектаклем что-то не так"

"С этим спектаклем что-то не так" — украиноязычная версия популярной лондонской комедии-франшизы "The Play That Goes Wrong".

"The Play That Goes Wrong" — глобальное явление, которое гарантированно заставит ваш живот болеть от смеха! Британский юмор, смесь Монти Пайтона и Шерлока Холмса, где все быстро превращается из плохого в совершенно катастрофическое.

Вы все знаете классическую британскую историю: в имении произошло убийство и инспектор занимается этим делом, чтобы найти виновника. Однако, когда этот сюжет передают подверженным несчастным случаям актерам драматического общества Корнли, все, что может пойти не так… идет не так!

Реквизит не остается на стенах, актеры забывают свои реплики, даже пол сцены проваливается. Несмотря на форс-мажор, герои этой истории полны решимости довести представление до конца.

MONATIK

Когда: 11 мая, начало в 18:00

Где: Osocor Residence

Адрес: ул. Виноградная, 2

Стоимость: от 1200 гривен

Открытие летнего сезона вместе с MONATIK в Osocor Residence. Ожидается невероятная атмосфера яркого концерта под открытым небом.

Концерты MONATIK проходят при поддержке Центра морально-психологического обеспечения ВСУ. Именно поэтому на каждый концерт артист приглашает наших защитников-героев, которые находятся на ротации между боями за наши территории, а также семьи военнопленных и наших волонтеров.

В течение каждого концерта дополнительно проводятся различные специальные активности, направленные на сбор средств для помощи военным.

Спектакль "Конотопская ведьма"

Когда: 11 мая, начало в 18:00

Где: Киевский культурный кластер "Краков"

Адрес: Русановская набережная, 12

Стоимость: от 300 гривен

Спектакль "Конотопская ведьма"

Ведьмы — своенравный народ: делают не так, как их просят, а так, как им вздумается.

Спектакль "Конотопская ведьма" – это не чистая комедия, это – сказка для взрослых с очень жестоким финалом.

Живой звук.

Куда пойти в Киеве в воскресенье, 12 мая

Docker’s Blues Session

Когда: 12 мая, начало в 18:30

Где: Docker-G pub

Адрес: ул. Игоревская, 13/5

Стоимость: от 150 гривен

Docker’s Blues Session

Вживую блюз приобретает свои эпические мощности. И именно вживую, 12 мая, на сцене Docker-G pub каждый зритель сможет это наблюдать и чувствовать.

В программе:

- акустический блюз джем под руководством Алексея Яровенко

- кантри, свинг, блюз-рок от группы "Хороший, Плохой, Злой"

- большой блюз джем вместе с группой Landcruisers.

Во время концерта пройдет сбор на нужды Вооруженных сил Украины.

Подпольный стендап. Светлана Немонежина. Сольный Стендап концерт.

Когда: 12 мая, начало в 18:30

Где: Attic Space

Адрес: бульв. Шевченко, 36-а

Стоимость: 400 гривен

Светлана Немонежина. Сольный Стендап концерт.

Стендап — это прекрасная возможность хорошо провести время, посмеяться, посмотреть на мир сквозь самобытную оптику комикесы, подумать о своей жизни через комедийную призму.

Вас ждет новая программа, в которой будет и лирически-чувствительное, и светло-смешное, черно-остроумное, где-то дерзкое и озорное, кое-где искреннее и вайбовое.

Светлана Немонежина — стендап комикеса, автор Ютуб-канала и идеи Собачьего стендапа, комикеса в Подпольном стендапе, Лиге смеха, дважды победительница Рассмеши комика, стендап гостя в 95 Квартале и приглашенная участница самых разных Ютуб-Шоу.

Комедия "Интим вечеринка"(21+)

Когда: 12 мая, начало в 19:00

Где: Heaven/Хэвен

Адрес: ул. Бориса Гринченко, 7

Стоимость: 500 гривен

Комедия "Интим вечеринка"(21+)

Шесть незнакомых между собой людей, случайно оказавшихся в закрытом имении на острове. События разворачиваются стремительно. Совершено ужасное преступление. Жертва требует наказания для преступника.

А вот кто же этот загадочный злоумышленник? Именно это нужно выяснить героям пьесы.

Вас ждет запутанная детективная история и неожиданные сюжетные линии.

В представлении присутствует ненормативная лексика, сцены насилия и эротического (порнографического) характера.

Возраст: 21+.

Большой Вечер Импровизации

Когда: 12 мая, начало в 16:00

Где: Театр Белая Ворона

Адрес: ул. Казимира Малевича, 86-л

Стоимость: от 250 гривен

Большой Вечер Импровизации

В программе примут участие актеры разных киевских независимых театров и импровиз-групп.

Яркие монологи и диалоги, игра с голосом, телом, воображением.

Все желающие зрители тоже смогут выйти на площадку и продемонстрировать свой талант.

Спектакль "Поколение пепси" по мотивам произведений Сергея Жадана

Когда: 12 мая, начало в 18:00

Где: Freedom Hall/Фридом Холл

Адрес: ул. Кирилловская, 134

Стоимость: от 250 гривен

Спектакль "Поколение пепси" по мотивам произведений Сергея Жадана

Быстрое, безжалостное время 90-х, с его искушениями и вызовами, промелькнет перед зрителем коллажем из нескольких историй, герои которых уже взрослые дети или подростки, попавшие в то странное время. Слушали кассетные магнитофоны, жевали резинку по всему двору, мечтали о плеерах и носили вареные джинсы. Это время отразилось на их будущем и разбрасывало их в разные уголки мира, поставив на разные социальные ступени.

Но воспоминания остались те же, общие для целого поколения разных людей в разных странах. Одни из них играют и вспоминают это время на сцене, другие – в зале. Иногда звучат стихи Сергея Жадана. Который тоже вырос там, в 90-х. В маленьком городке, где все дети стремились к лучшей судьбе, а получили каждый свою.

Комедийное представление для взрослых "STOP! ЖЕНЩИНЫ" (18+)

Когда: 12 мая, начало в 17:00

Где: Дом Актера

Адрес: ул. Ярославов Вал, 7

Стоимость: от 220 гривен

Комедийное представление для взрослых "STOP! ЖЕНЩИНЫ" (18+)

Есть истории, в которые лучше не попадать. И даже знать о них не стоит. Этот спектакль не похож на сказку о "Золушке", здесь нет нежных девушек, ведь они уже попробовали на вкус измену и разочарование. Но будьте уверены, что при всей драме главных героинь, постановка заставит вас вытирать слезы от смеха.

Итак! В сюжете: 3 женщины, 3 разочарования, 1 желание покончить жизнь самоубийством. Судьба собирает милых дам на одной крыше, где они решили завершить свои истории. Но все пошло не по плану!

Пообщавшись, уже 3 подруги решаются отомстить обидчикам. И при этом способы мести они выбирают самые оригинальные. Вот здесь и начинается самое интересное…

