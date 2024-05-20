Потоп на Либідській у Києві: спливли нові подробиці гучної аварії біля Ocean Plaza

Поліція вилучила у комунальників три іржаві труби і підозрює розтрату при освоєнні 1 млрд грн. У Кличка заявляють про тиск

У Києві після поновлення руху на Либідській площі вслід за аварією на тепломережі, що спровокувало сильні підтоплення, інцидент не вичерпався. Як повідомив відділ комунікацій поліції Києва, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а у ході досудового розслідування слідчі перевіряють посадових осіб КП "Київтеплоенерго" на причетність до розтрати бюджетних коштів, які виділялись на реконструкцію тепломережі.

"Слідством встановлено, що протягом 2019-2020 років комунальне підприємство "Київтеплоенерго" проводило повну реконструкцію столичних тепломереж довжиною 270 км, включаючи магістральний трубопровід по вулиці Антоновича. Загалом, ремонтні роботи на цій ділянці тривають з періодичністю з 2016-го, а сума державних коштів, які були витрачені на модернізацію, — сягає близько 1 мільярда гривень. Проте 15 травня у Голосіївському районі під час гідравлічних випробувань відбулось пошкодження труби на відрізку відремонтованої магістралі, внаслідок чого водою затопило вулицю Антоновича. За вказаним фактом слідчими поліції Києва розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах та в умовах воєнного стану", — уточнили в Нацполіції.

Як додають силовики, на даний час проводяться слідчі дії, а з місця аварії поліцейські вилучили три металеві труби "для проведення подальших експертиз, з метою оцінки їх якості та відповідності тендерній документації".

Наслідки аварії на проблемній трубі по вулиці Антоновича

Разом з тим у прокуратурі столиці нагадали, що попри капітальний ремонт, заміну трубопроводу на Антоновича з 2019 року в тій локації аварії траплялися чи не щороку.

Водночас у відповідь в Київміськдержадміністрації відкинули всі підозри щодо нібито розкраданнях на аварійних трубах на Либідській площі, назвавши заяви правоохоронців цинічними.

"Київтеплоенерго" не здійснювало реконструкцію на зазначеній ділянці – ці роботи лише заплановані. Виконувалась тільки ліквідація аварійних ситуацій із необхідною заміною пошкоджених та гостро аварійних ділянок трубопроводів, а також усунення пошкоджень у результаті проведення гідравлічних випробувань, які є невід’ємною технологічною складовою підготовки до опалювального сезону. Роботи затверджені чинним законодавством", — сказано у заяві пресслужби КМДА.

В мерії також наголосили, що загалом гідравлічні випробування – це усталена ефективна практика для перевірки на міцність мереж, особливо тих, що мають ступінь зношеності, і саме ця технологія дозволяє знизити ризик таких аварій взимку, коли подається опалення.

"Зауважимо, що тиск з боку правоохоронних органів на роботу колективів комунальних служб Києва є системним, а самі дії проводяться з недотриманням процедури, як того вимагає закон. У період, коли працівники "Київтеплоенерго" працюють у посиленому цілодобовому режимі, забезпечуючи не лише ліквідацію поточних, а й відновлення енергооб’єктів, що були зруйновані або пошкоджені під час ворожих ракетних обстрілів, такі дії правоохоронців видаються особливо цинічними та такими, що мають лише політичне підґрунтя. Такий підхід не лише не сприяє ефективній підготовці до планової та безпечної роботи наступної зими, а, навпаки, гальмує виконання критично необхідних процесів, зокрема ліквідацію масштабних пошкоджень і швидше повернення послуг киянам", — зазначили в адміністрації міста.

Член Громадської ради при КМДА, адвокат Дмитро Калько, оцінюючи стан підземних комунікацій Києва, в коментарі "Телеграфу" зазначив, що мережа міських трубопроводів і колекторів знаходиться у незадовільному стані. Водночас міська влада замість капремонтів інженерних мереж нібито здебільшого приділяє увагу другорядним питанням. Наприклад, серед таких останніх — резонансна історія із похованням військових на Лісовому кладовищі: "Педалювання цієї теми складає враження, що жодній проблемі у місті не приділяється стільки зусиль. Я вибачаюсь, у нас у Києві вже два колектора — все, прийдуть у повну негідність. У нас скоро, перепрошую, л*йно попливе по Києву і Дніпру, у нас повний колапс з метро тощо. Тобто, великі проблеми є всюди, а Кличко (мер міста. — Авт.) займається, як я дивлюсь, ось виключно цією проблематикою".

На його думку, все, що робить міська влада сьогодні — начебто "тенденція і наслідки того, що центральна влада доцентралізувалась настільки, що міські чиновники вважають місцеве самоврядування як якусь свою окрему гілку влади".

— Крутішою, ніж державні гілки (законодавча, виконавча і судова). У столиці місцеве самоврядування живе якимось своїм життям І немає ніяких зафіксованих з боку держави санкцій відносно як посадових осіб місцевого самоврядування, так і безпосередньо Кличка, — вважає член Громадської ради.

Як повідомлялось, минулого тижня через прорив труби поблизу ТРЦ Оcean Plaza на Либідській площі навіть підтоплювало підземні переходи метрополітену, а перекриття дорожнього руху спровокувало транспортний колапс.

Також "Телеграф" писав, що у квітні цього року через аварію на водопровідній трубі біля метро "Арсенальна" теж утворювався справжній потоп.