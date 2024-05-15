Вода б’є ключем: у Києві знову прорвало трубу на "Либідській", що кажуть у КМДА (відео)

Влада столиці назвала причину чергового потопу

У Києві після ранкового потопу знову прорвало трубу у вже відомому аварійному місці біля станції метро "Либідська". Вулицю затоплює, вода буквально б'є фонтаном.

Фото та відео потопу публікують у мережі. А у КМДА розповіли подробиці аварії.

На кадрах видно, що потоки води б’ють із-під землі, заливаючи все довкола. Щоб обійти величезну калюжу, кияни підіймаються на парапети будівель або чимчикують прямо по воді.

Повідомляється, що спеціалісти "Київтеплоенерго" вже локалізували пошкодження тепломережі на вул. Антоновича. Тиск у трубах було знижено одразу, як надійшла інформація від громадян про прорив. Наразі трубопровід тепломережі готують до ремонту.

"Під час проведення гідравлічних випробувань тепломереж відбулося пошкодження в теплокамері з витоком води назовні. Діаметр пошкодженого трубопроводу – 200 мм", — сказали в КМДА.

Нагадаємо, що 14 травня станцію метро "Либідська" затопило через прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza. Очевидці повідомляли, що в метро було "по коліно води", і вона продовжувала прибувати. Станом на ранок 15 травня затоплення вулиці вдалося зупинити, але рух транспорту перекрили, оскільки в асфальті утворилася величезна яма. Як наслідок — утворилися затори, в яких водії змушені були сидіти годинами.

До речі, в районі станції "Либідська" регулярно прориває трубу. Наприклад, 14 січня 2020 року на цьому місці також провалився асфальт на проїжджій частині — стався прорив труби з гарячою водою. Через масштабну аварію окріп залив вулиці.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві у грудні 2023 року почали масово закривати станції метро. У тунелі почала прибувати вода.