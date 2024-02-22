У Києві сотні будинків залишилися без тепла та гарячої води: у чому причина

Важлива інформація для мешканців столиці

У четвер, 22 лютого, у Шевченківському районі Києва сталася масштабна комунальна аварія. У зв’язку з цим мешканці близько 220 будинків залишилися без тепла та гарячої води.

Завершити роботи та відновити надання послуг абонентам планують протягом доби. Про це повідомили у прес-службі КП "Київтеплоенерго".

Так, на бульварі Шевченка, внаслідок неправильної експлуатації, було пошкоджено тепломережу. На місце події прибули фахівці, які негайно розпочали ліквідацію аварії.

Співробітники КП "Київтеплоенерго" вже виконали розриття місця пориву та демонтують пошкоджену ділянку тепломережі. Фахівці замінять пошкоджену частину зворотного трубопроводу. Крім цього, замість старої прокладуть нову трубу, виконають її гідроізоляцію та утеплення.

На час проведення ремонтних робіт без тепла та гарячої води залишаться мешканці близько 220 будинків. Ремонтні роботи обіцяють завершити протягом доби.

Одразу після цього надання послуг абонентам буде відновлено в повному обсязі.

Комунальники ліквідують аварію на Бульварі Шевченка

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у "Київтеплоенерго" нагадали, що кияни можуть сплатити рахунки за тепло не виходячи з дому. Для цього існує одразу кілька зручних онлайн-сервісів, якими дуже просто користуватись.