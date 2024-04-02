У центрі Києва комунальники викидають ще 9 млн грн на ремонт свого офісу (фото)

"Київтеплоенерго" оголосило два дивних тендери, тим часом у місті тривають локальні аварії мереж

У столиці комунальне підприємство "Київтеплоенерго" оголосило тендер на ремонт в історичному будинку на площі Івана Франка, 5. Інформація про торги розміщена в системі електронних закупівель Prozorro. Вартість ремонтних робіт — майже 8,5 мільйона гривень.

Джерело - Prozorro

Будівля "Київтеплоенерго"

Як вказано в об'яві про торги, аукціон стартує вже у середу, 3 квітня.

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" — пам’ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." — пам’ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) приміщень будівлі за адресою пл. І. Франка, 5 (частина приміщень 1)", — йдеться в в оголошені.

Також зазначається, що кінцевий строк "поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг — 31 грудня 2024 року (державна класифікація 021:2015: 45453000-7 — "Капітальний ремонт і реставрація"). А сам аукціон з'явився на Prozorro 25 березня.

Це не єдиний дивний момент. Так, незадовго до цього тендеру "Київтеплоенерго" провело ще один аукціон — на розробку проєктної документації під даний ремонт (у частині приміщень). Інформація про ці торги теж вказана на Prozorro.

Причому по спрощеній процедурі закупівель переможця вже визначили. Ним став єдиний учасник аукціону ФОП Козак О.В. ціна питання — 551 тисяча гривень (спочатку кошторис тендеру був на 591 тис. грн). А самі торги відбулися 27 березня (час оприлюднення результатів — 18:53).

Згідно з умовами тендеру, кінцевий строк розробки даної проєктної документації (поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг) вказаний 30 листопада 2024 р. ДК 021:2015: 45220000-5 — "Інженерні та будівельні роботи".

Зазначимо, в цій історичній будівлі по площі Франка, 5 знаходиться фактичний офіс "Київтеплоенерго". А в оголошенні щодо проєктної документації вказано наступне: "Розробка проєктної документації по об'єкту…пам’ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." — пам’ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) приміщень будівлі (частина приміщень 2)".

Журналісти "Телеграфу" побували біля будівлі цього КП та оглянули, чи справді вона у такому стані, щоб витрачати додатково з міського бюджету ще майже 9 млн грн на ремонт (чи реставрацію). До того ж раніше у столиці під виглядом різноманітних так званих реконструкцій девелопери зносили історичні будинки та зводили там або нові житлові комплекси, або ТРЦ.

Здалеку будівля столичних комунальників виглядає шикарно. Втім, якщо підійти по-ближче і придивитися, де-не-де можна побачити тріщини та замуровані фрагменти фасаду. А зверху будівлі трохи обвалились цеглини. Проте, очевидно, що руйнування не критичні. Щоб убезпечити пішоходів та працівників КП, адміністрація навіть встановила огорожу та спеціальні конструкції для ремонтних робіт, а також повісила об'яву на дверях про небезпеку.

"Телеграф" направив офіційний запит до Київської міської державної адміністрації з проханням прокоментувати доцільність ремонту, обґрунтованість вартості будробіт і т.д. Однак на момент публікації відповідей від КМДА та комунальників ще не надходило.

Нагадаємо, тим часом у столиці продовжуються локальні прориви підземних мереж. Так, наприкінці березня через прорив труби на бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі утворилася величезна вирва. Місце аварії оперативно загородили.

Рух автівок біля будівлі "Київтеплоенерго" припинили, зараз там можна тільки йти пішки

Також "Телеграф" писав, як у лютому в Шевченківському районі сталася масштабна комунальна аварія. У зв’язку з цим мешканці близько 220 будинків залишилися без тепла та гарячої води.