Водяний колапс на "Либідській" у Києві: у чому насправді причина аварії і до чого тут метро (фото)

"Телеграф" дізнавався, наскільки серйозна проблема та яким чином на аварію мереж могло вплинути будівництво нового ТЦ

У Києві продовжують ліквідовувати аварію на тепломережі на Либідській площі біля однойменної станції метро. Цього тижня через порив труби поблизу ТРЦ Оcean Plaza навіть підтоплювало підземні переходи метрополітену, а перекриття руху спровокувало транспортний колапс.

"Телеграф" дізнавався, що насправді сталося з тою трубою, адже аварії в тій локації трапляються ледь не щороку. А також, чи не пов'язані трубні колапси на Либідській з новим будівництвом по сусідству і наскільки серйозна ця нова комунальна проблема.

Офіційна версія

Як повідомила пресслужба КМДА, на вул. Антоновича 14 травня сталося пошкодження теплової магістралі діаметром один метр, що сталось у результаті проведення гідравлічних випробувань.

"Ці роботи – необхідні, адже дозволяють комунальним службам виявити потенційно аварійні ділянки трубопроводу і замінити їх. У результаті ми не маємо такої кількості аварій взимку, бо мінімізували їх виникнення шляхом гідравлічних випробувань влітку. Для виконання ремонтних робіт задіяно понад десять одиниць різної техніки. Локалізація місця пошкодження проведена дуже оперативно, враховуючи діаметр мережі. Служби працюють у посиленому режимі, аби відновити транспортний рух та планову роботу", – прокоментував ситуацію заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

В мерії також нагадали, що столичні теплоенергетики розпочали процес гідравлічних випробувань, щоб виявити "тонкі" місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку. Це дозволяє зменшувати рівень аварійності. Порівняно з опалювальним періодом 2023/2024 кількість аварійних ситуацій, пов’язаних із пошкодженням теплових мереж, зменшилась на 15%.

Сьогодні роботи на аварійній ділянці тривають

15 травня відбувся повторний потоп біля "Либідської". В КМДА пояснювали, що пошкоджену ділянку труби демонтували, а замість неї проклали нову сталеву. Загалом "Київтеплоенерго" планувало замінити близько 20 м трубопроводу діаметром 1000 мм (1 м). Щоб забезпечити рух громадського транспорту, ремонтні роботи виконують почергово на різних смугах проїжджої частини.

До ранку 16 травня комунальники планували завершити перший етап робіт та відкрити проїзд двома смугами руху. Закінчити усунення пошкодження планують у п’ятницю, 17 травня.

Місце аварії біля станції метро "Либідська"

Комунальники продовжують ліквідовувати наслідки пориву труби

Що кажуть у Київраді

В ширшому контексті і можливих нових загроз для лінії метро, що проходить поряд з місцем пориву труби, Вікторія Пташник (депутатка міськради з фракції "ЄС", яка входить у тимчасову контрольну комісію по метрополітену) розказала "Телеграфу", що на сьогодні ТКК з метро, утворена в Київраді, розглядає декілька причин аварії тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська". Серед них, зокрема, можливий вплив будівництва другої черги "Оушен Плази" та будівництво багатоповерхівок в районі Деміївського ринку.

Існує думка, що будівництво ТРЦ Ocean Mall (друга черга Ocean Plaza) могло спричинити підземні процеси

Будроботи біля ТЦ Ocean Mall з іншого боку Либідської площі у березні-2024

— Наша комісія неодноразово зверталась і до "Київського метрополітену", і до компаній-замовників будівництв (ТОВ "Центр комерційних площ" та ТОВ "МАНХЕТТЕН ІНВЕСТ") з проханням надати інформацію щодо проведення оцінки впливу зазначених будівництв на проблемну ділянку тунелю метро. Ми хотіли з’ясувати, а чи проводилась взагалі така оцінка й чи є безпечним відповідні будівництва, враховуючи складність ділянки навколо тунелю метро та його неглибокість. Однак жодної відповіді так і не отримали – компанії-замовники будівництв взагалі проігнорували наше звернення.

Тоді ми, як члени ТКК з метро, надіслали звернення до Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) з проханням провести позапланову перевірку зазначених будівництв на відповідність будівельним нормам. Бо це надзвичайно важливо встановити, що вказані новобудови не вплинули та в майбутньому ніяк не вплинуть на зсув ґрунтів, зміну підводних вод й не становитимуть жодної загрози тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" після його відновлення та запуску в експлуатацію, — каже депутатка, яка днями опублікувала гнівний пост щодо аварії перед ТРЦ Ocean Plaza.

Вона також додала, що ДІАМ відмовляється проводити відповідну позапланову перевірку: "Причому вони надають абсурдні пояснення своїм відмовам. Спочатку вони зазначили, що ніякої особливої катастрофи не сталось в результаті аварії у тунелі метро та загрози для фізичних чи юридичних осіб та держави не існує, далі придумали пояснення, що на позапланові перевірки вони виходять за зверненням, зокрема, від фізосіб, а ми, мовляв, підписали звернення на них як члени ТКК, а не як фізичні особи (простими словами, на їхню думку, депутати Київради – це не фізичні особи, що взагалі дивно було чути від начальника Юридичного департаменту ДІАМу) і всіляко намагались відхреститись від будь-яких перевірок вказаних будівництв на останньому засіданні ТКК".

— Наразі ми, депутати Київради – члени ТКК з метро, направили чергове звернення до ДІАМу, підписавшись як громадяни України, хоча й розуміємо, що навряд чи нам вдасться своїм зверненням заставити їх виконувати свої обов’язки як би ми там не підписались (а подавати в суд й зобов’язувати їх судовим рішенням, це дуже довга процедура), — продовжила Вікторія Пташник. — Але у нас є План Б . Коли центральний орган виконавчої влади поводить себе подібним чином, це неприпустимо, особливо, якщо це стосується таких важливих об’єктів як метро та безпеки киян. Більш того, це виглядає, як на мене, підозріло. Складається враження, що дехто не хоче виявити порушення, на які було закрито очі під час надання відповідних погоджень.

"Тому ми подали проєкт рішення про відповідне звернення про необхідність здійснення перевірки будівництв навколо проблемної ділянки метро до Кабінету міністрів та Міністерства інфраструктури. Будемо виносити дане питання на сесію Київради і вже всією Київрадою звертатись до КМУ. Якщо центральний орган виконавчої влади, яким є ДІАМ, підконтрольний КМУ, відмовляється здійснювати свої повноваження, то нехай Кабмін визначається, що робити з таким державним органом. Можливо, від потребує реформування також…", — підкреслює вона.

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Оцінки експертів

Як нагадав "Телеграфу" відомий києвознавець, дигер і блогер Кирило Степанець, на Либідській площі і раніше були подібні пориви комунікацій.

— Фонтанувало там вже і раніше. Навіть і Ocean Plaza затоплювало. Не знаю, навряд чи у місці пориву може бути щось інше, окрім як проблеми саме з комунікаціями. Для більш значних проблем ніяких передумов не має. Просто трохи дивно: коли прорвало трубу перший раз, здається, тоді зробили, як завжди. Що стосується стану труб і підземних комунікацій, то у місті вони насправді скрізь — не дуже. Але дивно, чому комунальники не переклали труби біля "Либідської", коли поряд будувався ТРЦ. Думаю, подібні аварійні події будуть траплятися і не раз у різних районах столиці. Просто радянські комунікації у своїй більшості вже зношені (труби на Либідській площі проклали ще у далекому 1987 році. — Авт.), — розказує експерт.

На питання, чому комунальники не проводять випробування мереж вночі або в інший час, щоб мінімізувати наслідки можливих аварій для містян, Кирило Степанець зазначив таке: "Наскільки я розумію, щоб тестувати труби вночі, потрібно платити персоналу за це. У нас багато чого б можна було робити вночі. Але, як я розумію, напевно Трудовий кодекс забороняє".

Також за його словами, складність комунікацій біля "Либідської" ще полягає у тому, що труби закладені у залізобетонний короб, "тобто це непрохідні колектори і перевіряти їх емпіричним шляхом неможливо — туди людина фізично залізти не може".

— Це потрібно сканувати спеціальними різноманітними приладами, які мають відстежувати стан подібних конструкцій. Іншими словами, ці комунікації не пристосовані, щоб там всередині була людина. Напевно, якби в усьому місті зробили прохідні колектори, де можна було б перевіряти, як там все виглядає, але це просто нереальні гроші і зробити такий проєкт дуже складно. У нас насправді більшість комунікацій розташовуються у непрохідних колекторах під дорогами. Тільки, наскільки знаю, на Русанівці експериментально робили колектори під газонами (труби прокладали під бульварами, а не під дорогами), щоб у разі аварій не перекривали дорожній рух, як вийшло на Либідській, — зазначає києвознавець.

Він також додав, що до аварії біля "Либідської" варто ставитися менш емоційно: "Це — справа житейська. Сьогодні воно тут прорвало, а завтра десь в іншому місці прорве. У нас, наприклад, на Академмістечку прориває стабільно раз на півроку. Труби розриває то там, то тут. Просто нікому це не цікаво, тому що у нас околиця. А в центрі, звичайно, цю проблему видно більше".

Ще один столичний дигер — Сергій Могилін, — коментуючи "Телеграфу" аварію неподалік будівництва другої черги "Океану" як можливий фактор глибших проблем і загроз в тій локації, сказав наступне: "Там складні геологічні умови, тож завжди є ймовірність пошкодження комунікацій через певні процеси. Звісно, Ocean Mall не додає безпеки, так само, як і будівництво поряд з ним".

Зазначимо, раніше після чергового колапсу на Либідській площі опоненти міської влади з числа "слуг народу" та деяких киян очікувано знову критикували в соцмережах керівництво міста і комунальників.

Як повідомлялось, ще раніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в контексті стану київського метрополітену та інших підземних комунікацій столиці прогнозувала, що Києву може загрожувати інженерний колапс.

Також "Телеграф" писав, що у квітні через порив водопровідної труби біля метро "Арсенальна" утворився справжній потоп.