Наслідки потопу: біля "Либідської" в Києві спостерігається транспортний колапс (відео)
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Рух транспорту практично повністю виявився паралізованим
У середу, 15 травня, біля станції метро "Лебідська", яку напередодні затопило через масштабний порив труби, утворився величезний затор. Тут у асфальті з'явився величезний провал і рух транспорту було частково перекрито.
У зв’язку з цим людям доводиться годинами сидіти в кілометрових пробках. Про це повідомляють очевидці у столичних Телеграм-каналах.
Так, на вулиці Антоновича, де стався порив водопровідної труби та розпочався колосальний потоп, вже другий день значно ускладнений рух транспорту. Це пов’язано з тим, що біля ТРЦ Ocean Plaza утворилася величезна яма в асфальті та рух тут був частково перекритий.
Внаслідок цього на площі Либідській і почали виникати величезні затори — люди змушені годинами сидіти в транспортних засобах і витрачати на дорогу багато часу.
"Вирішити цю проблему спробували за допомогою патрульних. Але толку нуль. Люди стоять у заторі більше години, вже виникають конфлікти", — пишуть очевидці в соцмережі.
Частину вулиці Антоновича на час проведення ремонтних робіт було перекрито — силами патрульних організували схему роз’їзду транспорту на Либідській площі.
При цьому маршрутні транспортні засоби рухатимуться спеціально відведеною смугою по вулиці Великій Васильківській, у зустрічному напрямку.
Нагадаємо, що у вівторок, 14 травня, на площі Либідській у Києві стався масштабний потоп — вода залила кілька вулиць та станцію метро "Либідська", а на Антоновича в асфальті утворився величезний провал.
Як виявилося, порив стався під час гідравлічних випробувань, які необхідно було провести для підготовки до наступного опалювального сезону.
Для довідки: "Либідська" — 27-а станція Київського метрополітену, розташована в Голосіївському районі, на Оболонсько-Теремківській лінії, між станціями "Палац Україна" та "Деміївська".
Відкрито її було 30 грудня 1984 року. Нинішню назву вона отримала з 2 лютого 1993 року.
З 2011 року станція має статус "щойно виявлений об’єкт культурної спадщини", пам’ятник архітектури та містобудування, монументально-декоративного мистецтва.
"Либідська" тимчасово є південною кінцевою станцією на (Оболонсько-Теремківській) лінії Київського метрополітену через розмив на перегоні між цією станцією та станцією "Деміївська".
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