Наслідки потопу: біля "Либідської" в Києві спостерігається транспортний колапс (відео)

Рух транспорту практично повністю виявився паралізованим

У середу, 15 травня, біля станції метро "Лебідська", яку напередодні затопило через масштабний порив труби, утворився величезний затор. Тут у асфальті з'явився величезний провал і рух транспорту було частково перекрито.

У зв’язку з цим людям доводиться годинами сидіти в кілометрових пробках. Про це повідомляють очевидці у столичних Телеграм-каналах.

Так, на вулиці Антоновича, де стався порив водопровідної труби та розпочався колосальний потоп, вже другий день значно ускладнений рух транспорту. Це пов’язано з тим, що біля ТРЦ Ocean Plaza утворилася величезна яма в асфальті та рух тут був частково перекритий.

Внаслідок цього на площі Либідській і почали виникати величезні затори — люди змушені годинами сидіти в транспортних засобах і витрачати на дорогу багато часу.

"Вирішити цю проблему спробували за допомогою патрульних. Але толку нуль. Люди стоять у заторі більше години, вже виникають конфлікти", — пишуть очевидці в соцмережі.

Частину вулиці Антоновича на час проведення ремонтних робіт було перекрито — силами патрульних організували схему роз’їзду транспорту на Либідській площі.

При цьому маршрутні транспортні засоби рухатимуться спеціально відведеною смугою по вулиці Великій Васильківській, у зустрічному напрямку.

Схема роз’їзду на Либідській площі

Нагадаємо, що у вівторок, 14 травня, на площі Либідській у Києві стався масштабний потоп — вода залила кілька вулиць та станцію метро "Либідська", а на Антоновича в асфальті утворився величезний провал.

Як виявилося, порив стався під час гідравлічних випробувань, які необхідно було провести для підготовки до наступного опалювального сезону.

Порив труби стався біля станції метро "Либідська"

Для довідки: "Либідська" — 27-а станція Київського метрополітену, розташована в Голосіївському районі, на Оболонсько-Теремківській лінії, між станціями "Палац Україна" та "Деміївська".

Відкрито її було 30 грудня 1984 року. Нинішню назву вона отримала з 2 лютого 1993 року.

З 2011 року станція має статус "щойно виявлений об’єкт культурної спадщини", пам’ятник архітектури та містобудування, монументально-декоративного мистецтва.

"Либідська" тимчасово є південною кінцевою станцією на (Оболонсько-Теремківській) лінії Київського метрополітену через розмив на перегоні між цією станцією та станцією "Деміївська".

"Либідська" розташована на синій гілці метро

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві п’яний водій влаштував ДТП і потім спробував прикинутися пасажиром. На щастя, на відрізку дороги, де сталася ДТП, були встановлені камери відеоспостереження — на кадрах чітко видно, хто саме сидів за кермом авто.