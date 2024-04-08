Практично у самому центрі: у Києві відбувся черговий потоп (відео)

Києву не щастить із проривами труб останнім часом

У Києві сталася ще одна аварія, внаслідок якої утворився справжній потоп. При цьому наголошується, що води стає дедалі більше.

Відео з місця події з’явився в telegram-каналі "Київ Info". За його інформацією, "повінь" сталася в районі станції метро Арсенальна.

Більш конкретної адреси місця аварії автори повідомлення не назвали, проте уточнили, що там прорвало водопровідну трубу.

На короткому відеозаписі помітно, що подія, судячи з усього, сталася у дворі серед житлової забудови, а води там виявилося досить багато, щоб утворилася дуже серйозна калюжа, через яку доводиться перепливати машинам.

Як повідомлялося раніше, повідомлення про прориви труб останнім часом не є чимось незвичним для Києва. Так на Борщагівці одну й ту саму вулицю затопило двічі на тиждень, в обох випадках комунальники оперативно ліквідували наслідки аварії.

Також нещодавно прорив стався на бульварі Верховної Ради, через що зниження тиску у системі могли відчути споживачі на лівому березі української столиці.