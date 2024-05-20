Потоп на Лыбедской в Киеве: всплыли новые подробности сильной аварии возле Ocean Plaza

Полиция изъяла у коммунальщиков три ржавые трубы и подозревает растрату при освоении 1 млрд грн. У Кличко заявляют о давлении

В Киеве после возобновления движения на Лыбедской площади вслед за аварией на теплосети, что спровоцировало сильные подтопления, инцидент не иссяк. Как сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, правоохранители открыли уголовное производство, а в ходе досудебного расследования следователи проверяют должностных лиц коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на причастность к растрате бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию теплосети.

"Следствие установлено, что в течение 2019-2020 гг. коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проводило полную реконструкцию столичных теплосетей протяженностью 270 км, включая магистральный трубопровод по улице Антоновича. В целом ремонтные работы на этом участке продолжаются с периодичностью с 2016-го, а сумма, которая была израсходована на модернизацию, — достигает около 1 миллиарда гривен. Однако 15 мая в Голосеевском районе во время гидравлических испытаний произошло повреждение трубы на отрезке отремонтированной магистрали, в результате чего вода затопила улицу Антоновича. По данному факту следователи полиции Киева расследуют уголовное производство по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в больших размерах и в условиях военного положения", – уточнили в Нацполиции.

Как добавляют силовики, в настоящее время проводятся следственные действия, а с места аварии полицейские изъяли три металлических трубы "для проведения дальнейших экспертиз с целью оценки их качества и соответствия тендерной документации".

Последствия аварии на проблемной трубе по ул. Антоновича

Вместе с тем в прокуратуре столицы напомнили: несмотря на капитальный ремонт, замену трубопровода на Антоновича с 2019 года в той локации аварии случались чуть ли не каждый год.

В то же время в ответ на это в Киевгоргосадминистрации отвергли все подозрения в хищениях на аварийных трубах на Лыбедской площади, назвав заявления правоохранителей циничными.

"Киевтеплоэнерго" не осуществляло реконструкцию на указанном участке – эти работы только запланированы. Выполнялась только ликвидация аварийных ситуаций с необходимой заменой поврежденных и остро аварийных участков трубопроводов. А также устранение повреждений в результате проведения гидравлических испытаний, являющихся неотъемлемой технологической составляющей подготовки к отопительному сезону. Работы утверждены действующим законодательством", — говорится в заявлении пресс-службы КГГА.

В мэрии также отметили, что в целом гидравлические испытания – это устоявшаяся эффективная практика для проверки на прочность сетей, особенно имеющих степень износа, и именно эта технология позволяет снизить риск таких аварий зимой, когда подается отопление.

"Заметим, что давление со стороны правоохранительных органов на работу коллективов коммунальных служб Киева является системным, а сами действия проводятся с несоблюдением процедуры, как того требует закон. В период, когда работники "Киевтеплоэнерго" работают в усиленном круглосуточном режиме, обеспечивая не только ликвидацию текущих, но и восстановление энергообъектов, разрушенных или поврежденных во время вражеских ракетных обстрелов, такие действия правоохранителей кажутся особенно циничными. И имеют только политическую подоплеку. Такой подход не только не способствует эффективной подготовке к плановой и безопасной работе следующей зимой, а напротив, тормозит выполнение критически необходимых процессов. В частности, ликвидацию масштабных повреждений и скорейшее возвращение услуг киевлянам", — отметили в администрации города.

Член Общественного совета при КГГА, адвокат Дмитрий Калько, оценивая состояние подземных коммуникаций Киева, в комментарии "Телеграфу" отметил, что сеть городских трубопроводов и коллекторов находится в неудовлетворительном состоянии. В то время, как городские власти вместо капремонтов инженерных сетей в основном якобы уделяют внимание второстепенным вопросам. Например, среди таких последних — резонансная история с погребением военных на Лесном кладбище: "Педалирование этой темы создает впечатление, что никакой проблеме в городе не уделяется столько усилий. Я извиняюсь, у нас в Киеве уже два коллектора — все, придут в полную непригодность. У нас скоро, извиняюсь, ф*калии поплывут по Киеву и Днепру, у нас полный коллапс с метро и т.д.".

По его мнению, все, что делает городская власть сегодня, будто бы "тенденция и последствия того, что центральная власть доцентрализовалась настолько, что городские чиновники считают местное самоуправление как некую свою отдельную ветвь власти".

— Круче, чем государственные ветви (законодательная, исполнительная и судебная). В столице местное самоуправление живет какой-то своей жизнью, и нет никаких зафиксированных со стороны государства санкций в отношении, как должностных лиц местного самоуправления, так и непосредственно Кличко, считает член Общественного совета.

Как сообщалось, на прошлой неделе из-за порыва трубы вблизи ТРЦ Оcean Plaza на Лыбедской площади даже подтапливало подземные переходы метрополитена, а перекрытие дорожного движения спровоцировало транспортный коллапс.

Также "Телеграф" писал, что в апреле этого года из-за аварии на водопроводной трубе возле метро "Арсенальная" тоже образовался настоящий потоп.