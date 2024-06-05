Нацбанк переходить на нові межі коливання курсу: на скільки може здорожчати долар та коли

Експерт дав невтішний прогноз

Курс американської валюти в червні може сягнути 41 гривні й навіть більше. Національний банк України працює в режимі керованої гнучкості курсу і сам визначає, де йому зафіксуватись.

Як повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, передає 24 Канал, на минулому тижні показники перетнули 40 гривень і це сталось вперше в історії. Наразі Нацбанк переходить на новий коридор коливання курсу.

"Схожа ситуація була наприкінці грудня, коли ми перетнули 38 гривень та йшли до 39 гривень. Зараз аналогічним чином ми перетнули позначку 40 гривень й перейшли в новий коридор", — пояснює він.

Регулятор продовжує працювати в рамках керованої гнучкості курсу, як нагадує аналітик. Тому він може самостійно визначати всі межі коливань і має для цього всі необхідні можливості, особливо золото-валютні резерви.

За його словами, НБУ сам показуватиме на якій межі зупиниться курс і він може сягнути як 41 гривні, так і вище.

Курс долара в Україні станом на 5 червня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 5 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,30 грн (купівля) та 40,88 (продаж). Готівковий курс — 40,55 (купівля) та 40,75 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,29 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які фактори вплинуть на курс долара в Україні на початку червня.