Чому не працюють світлофори в Києві під час відключень електроенерії, розповіли у КМДА

Електроприймачі поділяються на три категорії

Під час відключень світла в Києві не працюють світлофори. Це нерідко ускладнює рух транспорту.

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що не всі світлофори в місті обладнані резервними джерелами живлення. Це не передбачено жодним нормативним документом, пише "РБК-Україна".

Наразі в Києві понад 250 світлофорних об'єктів обладнані резервом. Це дозволяє їм працювати деякий час після відключення електроенергії.

"Для подолання наслідків відключення енергоживлення світлофорних об'єктів працівники підприємства в тісній співпраці з представниками патрульної поліції проводять моніторинг транспортної ситуації на вулично-дорожній мережі м. Києва з постійною комунікацією задля максимального забезпечення безпечного переміщення транспортних і пішохідних потоків на вулично-дорожній мережі", — повідомляють у КМДА.

Також додають, що "у зв'язку з обмеженою кількістю технічних ресурсів і нарядів патрульної поліції на сьогодні неможливо забезпечити регулювання одночасно всіх світлофорних об'єктів під час стабілізаційних відключень".

Чому світлофори вимикаються?

Відповідно до будівельних норм, електроприймачі поділяються на три категорії за надійністю електропостачання:

I категорія — якщо перерва електропостачання може спричинити небезпеку для життя людей, значний збиток суб'єктам господарювання, пошкодження дорогого основного обладнання, масовий брак продукції, розлад складного технологічного процесу, порушення функціонування особливо важливих елементів комунального господарства;

II категорія — якщо перерва електропостачання призводить до масового недовипуску продукції, простоїв робітників, механізмів і промислового транспорту, порушення нормальної діяльності значної кількості міських і сільських жителів;

III категорії — решта електричних приймачів.

Світлофори належать до останньої категорії, тобто до найменш захищених. Це означає, що під час віялових відключень вони знеструмлюються разом з іншими побутовими приладами.

Раніше "Телеграф" писав, як під час відключень світла працює електричка та інший транспорт у Києві. Критична інфраструктура має резервні джерела живлення.