Негода наробила лиха водіям: у Києві діє "виставка загублених номерних знаків" (відео, карта)

Плавали авто і навіть тролейбус

У Києві уже кілька днів періодично вирує негода — після майже 30-градусної спеки починається сильний дощ і гроза. Днями через це затопило вулицю Стеценка. У результаті постраждали водії: проїжджаючи затопленою вулицею, вони загубили номерні знаки.

Про це йдеться у повідомленні в одному з місцевих телеграм-каналів. На стіні вулиці у Києві розміщено близько 20 номерних знаків. Тим, хто загубив свої номерні знаки, потрібно на вулицю Стеценка, біля автозаправки WOG (деталі на карті).

Що робити, якщо загубив свій номерний знак?

У регіональному сервісному центрі МВС у Київській області нагадують, що причиною втрати номерних знаків найчастіше є неякісні рамки для них. Якщо ви втратили номерний знак авто, потрібно звернутись до найближчого територіального центру МВС. На жаль, потрібно буде перереєструвати автомобіль і отримати нові номерні знаки, продублювати їх не вийде.

Щоб перереєструвати авто, потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і техпаспорт на авто. Якщо ви не загубили знаки, а їх викрали, потрібна також довідка від поліції. Керувати автомобілем без номерних знаків, навіть без одного, заборонено.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні вперше евакуювали автобус. Його водій порушив відразу три правила дорожнього руху.