Бронь від мобілізації, 200 гривень за годину та безкоштовне харчування: у Києві шукають комірника на гарну зарплату

Влаштовують на повний робочий день

В умовах воєнного стану та посиленої мобілізації на ринку праці частіше з'являються вакансії із бронею. Для будь-яких спеціальностей такі пропозиції є у різних містах.

Крім цього працівникам пропонують достатньо високу зарплатню. Так, у Києві шукають на роботу комірника з можливістю бронювання.

Потенційний робітник повинен мати досвід роботи на складі від 1 року. В обов'язки входить:

приймання, розміщення та відвантаження товарів;

контроль за складом та ведення обліку товарів на складі;

підтримка чистоти та порядку на складі;

інвентаризація.

Роботодавець пропонує комірнику:

графік роботи з 8:00 до 20:00, 5/2

зарплата від 45 до 50 тисяч гривень (200 грн за годину);

(200 грн за годину); офіційне працевлаштування та всі соціальні гарантії відповідального роботодавця;

можливість бронювання;

безкоштовне харчування.

В оголошенні вказано, що на вакансію підходить кандидат старше 45 років, зі статусом УБД чи з інвалідністю.

Нагадуємо, що знайти роботу з бронюванням стає все простіше. Сайти з пошуку вакансій вже адаптуються до нових реалій та розширюють свій функціонал, допомагаючи громадянам знайти відповідну роботу. На них з’являються окремі розділи, а також фільтр із вакансіями, де зазначено, що компанія бронює працівників.

Раніше "Телеграф" писав, що водіям запропонували роботу із зарплатою до 80 тисяч та бронею від мобілізації. Беруть навіть з невеликим досвідом.