Бронь від мобілізації, 200 гривень за годину та безкоштовне харчування: у Києві шукають комірника на гарну зарплату
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Влаштовують на повний робочий день
В умовах воєнного стану та посиленої мобілізації на ринку праці частіше з'являються вакансії із бронею. Для будь-яких спеціальностей такі пропозиції є у різних містах.
Крім цього працівникам пропонують достатньо високу зарплатню. Так, у Києві шукають на роботу комірника з можливістю бронювання.
Потенційний робітник повинен мати досвід роботи на складі від 1 року. В обов'язки входить:
- приймання, розміщення та відвантаження товарів;
- контроль за складом та ведення обліку товарів на складі;
- підтримка чистоти та порядку на складі;
- інвентаризація.
Роботодавець пропонує комірнику:
- графік роботи з 8:00 до 20:00, 5/2
- зарплата від 45 до 50 тисяч гривень (200 грн за годину);
- офіційне працевлаштування та всі соціальні гарантії відповідального роботодавця;
- можливість бронювання;
- безкоштовне харчування.
В оголошенні вказано, що на вакансію підходить кандидат старше 45 років, зі статусом УБД чи з інвалідністю.
Нагадуємо, що знайти роботу з бронюванням стає все простіше. Сайти з пошуку вакансій вже адаптуються до нових реалій та розширюють свій функціонал, допомагаючи громадянам знайти відповідну роботу. На них з’являються окремі розділи, а також фільтр із вакансіями, де зазначено, що компанія бронює працівників.
Раніше "Телеграф" писав, що водіям запропонували роботу із зарплатою до 80 тисяч та бронею від мобілізації. Беруть навіть з невеликим досвідом.