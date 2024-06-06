Доллар сдает позиции: сколько стоит валюта на черном рынке Киева
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинская гривна постепенно укрепляется
На валютном рынке наблюдаются значительные колебания. Курс доллара упал, но не ниже 40 гривен.
Американская валюта плавает в пределах 40,10–41,00 гривны. Евро тоже медленно дешевеет. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 6 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,12 грн
Евро (EUR): 43,60 грн
Злотый (PLN): 10,12 грн
Канадский доллар (CAD): 29,33 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,96 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,58 грн
Евро (EUR): 44,24 грн
Злотый (PLN): 10,30 грн
Канадский доллар (CAD): 29,67 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,55 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал еще на 20 копеек.
Покупка: 40,52 грн
Продажа: 40,64 грн
Ранее "Телеграф" писал, на сколько может подорожать доллар и когда. НБУ сам будет показывать на каком пределе остановится курс и он может достичь как 41 гривны, так и выше.