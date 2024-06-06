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Доллар сдает позиции: сколько стоит валюта на черном рынке Киева

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Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Американская валюта
Американская валюта. Фото Pixabay

Украинская гривна постепенно укрепляется

На валютном рынке наблюдаются значительные колебания. Курс доллара упал, но не ниже 40 гривен.

Американская валюта плавает в пределах 40,10–41,00 гривны. Евро тоже медленно дешевеет. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 6 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,12 грн

Евро (EUR): 43,60 грн

Злотый (PLN): 10,12 грн

Канадский доллар (CAD): 29,33 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,96 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,58 грн

Евро (EUR): 44,24 грн

Злотый (PLN): 10,30 грн

Канадский доллар (CAD): 29,67 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,55 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал еще на 20 копеек.

Покупка: 40,52 грн

Продажа: 40,64 грн

Ранее "Телеграф" писал, на сколько может подорожать доллар и когда. НБУ сам будет показывать на каком пределе остановится курс и он может достичь как 41 гривны, так и выше.

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