Обмінники гратимуться з курсом: чого очікувати від долара цього тижня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цей тиждень відзначиться постійними ситуативними коливаннями
На цьому тижні курс долара в банках перебуватиме в коридорі 40,25-41,65 гривні, а в обмінниках — 40,30-41,50 гривні. Показники точно не впадуть нижче 40 гривень.
Як прогнозує аналітик Олексій Козирев, Національний банк України буде вимушений майже кожного дня виходити на торги з інтервенціями й продавати американську валюту. А курс на міжбанку буде залежати від цінників, які поставить регулятор під час продажу долара.
"Валютні ризики значно зросли, тому фінансисти не захочуть ризикувати… З огляду на зростання напруженості на валютному ринку, а також високу волатильність пари євро/долар на міжнародному ринку, власники обмінників будуть часто міняти свої котирування протягом дня залежно від поведінки українського міжбанку і пари євро/долар на зовнішніх майданчиках", — спрогнозував Козирєв.
За його словами, протягом 4-7 червня курс готівкового долара (купівлі та продажу) буде в межах 40,25-41,65 гривні, а в обмінниках коливатиметься в коридорі 40,30-41,50 гривень.
Курс долара в Україні станом на 4 червня
За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 4 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,45 грн (купівля) та 41,05 (продаж). Готівковий курс — 40,90 (купівля) та 41,05 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,48 грн.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цього тижня на валютному ринку будуть часті зміни курсу долара.