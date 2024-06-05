У Києві більше відключень світла, ніж в інших регіонах: у Yasno пояснили, чому так і чи виправиться ситуація

В Україні, як і раніше, критично не вистачає електроенергії на потреби населення та об’єктів інфраструктури. Тому по всіх регіонах країни продовжуватимуть діяти графіки відключення світла, а за потреби — і екстрені обмеження.

Про це розповів СЕО Yasno Сергій Коваленко. Він також зазначив, що в Києві ситуація з відключеннями гірша, ніж в інших регіонах.

Коваленко нагадав, що через російські удари в Україні постраждали безліч ТЕС, і зараз енергетики зайняті їх ремонтом. Крім того, на плановий ремонт закрилися деякі енергоблоки АЕС, що також впливає на зниження генерації електроенергії. Через ці фактори українці змушені сидіти без світла по кілька годин і найближчим часом ситуація не зміниться.

"Ситуація з генерацією без змін... Тому обмеження будуть. Будуть у графіках. Якщо не вкладатимемося, "Укренерго" вводитиме екстрені обмеження", — сказав Сергій Коваленко.

Мешканців Києва відключають більше та на довше, ніж в інших регіонах. Це пов’язано з великою кількістю критичної інфраструктури, кажуть у Yasno.

"Тобто з максимально можливого обсягу споживання віднімається обсяг критичної та залишок розподіляється між усіма споживачами. Сподіваюся, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом", — сказав Коваленко.

Якщо у споживачів у білій зоні немає світла, але він має бути за часом, то українцям радять залишити заявку на сайті ДПЕК. А якщо оператор мережі стверджує, що ваш будинок чи район підключено до енергомережі, то рекомендують звернутися до електрика будинку, щоб з’ясувати, чи немає аварії у будинку. Якщо аварії немає, теж слід залишити заявку.

"Що робити, коли у сусіда є світло, а у вас немає? Порадіти за сусіда, бо через деякий час він за вас радітиме", — підсумував Сергій Коваленко.

Також "Телеграф" розповідав про те, що світла в Україні може не бути по 10 годин. Експерт розповів, у чому причина і коли ситуація зміниться на краще.