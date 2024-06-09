Софійський собор прикрасив незвичайну євробанкноту: як вона виглядає (фото)

Київ бере участь у цікавому міжнародному проекті

У понеділок, 10 червня, Національний заповідник "Софія Київська" запускає у продаж нові колекційні купюри "нуль євро" із зображенням визначної пам’ятки архітектури ХІ століття — Софійського собору. Такі суверні банкноти випускаються обмеженим, пронумерованим і точно каталогізованим тиражем.

Серед колекціонерів такі незвичайні "гроші" мають величезний попит і ціна однієї банкноти може досягати сотень євро. Про це розповіли у прес-службі Національного заповідника "Софія Київська".

Так, сувенірні банкноти "нуль євро" почали випускати у 2015 році за ініціативи французького бізнесмена Річарда Файла. Основна філософія цього проекту – підтримка туризму, популяризація найважливіших культурних та історичних пам’яток, а також сприяння збереженню та матеріальному забезпеченню європейської культурної спадщини.

У Франції було виготовлено таку лімітовану колекцію євробанкнот номіналом "0 євро" із зображенням Софійського собору, який входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО і є однією з найбільших пам’яток українського народу.

Софійський собор на купюрі "нуль євро"

Купюри мають вигляд реального євро та виготовлені за тією ж технологією, що використовується для справжніх євробанкнот. Сувенірні банкноти мають фіолетовий відтінок, вони схожі на купюри номіналом 500 євро, а їх розмір як 20 євро.

Старт продажу заплановано на понеділок, 10 червня.

Придбати сувенірну купюру можна двома способами:

купити у сувенірній лавці на вході під Дзвіницею Національного заповідника "Софія Київська" за адресою: вул. Володимирська, 24;

замовити на офіційному сайті Софії Київської у розділі "Музейна лавка".

Вартість сувенірної банкноти складає 300 гривень.

Банкнота коштує 300 гривень

Для довідки: Софія Київська, зведена за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, – пам’ятка знакова. Собор був символом могутності й суверенітету Русі, як головний храм держави відігравав роль її духовного, політичного та культурного центру.

У 1990 році Софійський собор ХІ ст. у Києві разом з комплексом монастирських споруд ХVIIІ ст. на його території внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що підтверджує визначну універсальну цінність культурного об’єкту, який підлягає збереженню на благо всього людства.

Софія Київська

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві проводяться унікальні розкопки. Усі знайдені археологами предмети та колекції передадуть на постійне зберігання до заповідника "Києво-Печерська лавра".