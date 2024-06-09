Острівець незламності: у Києві на даху багатоповерхівки мешканці облаштували зону відпочинку з гірляндами (відео)

Оболонь вміє дивувати

В Оболонському районі Києва місцеві жителі помітили на даху багатоповерхового будинку незвичайну зону відпочинку, яка яскраво підсвічувалась гірляндами та була добре помітна здалеку. "Заклад" вибудували з дерева та організували біля нього місця для сидіння.

На кадрах із соцмереж видно, що на даху знаходяться "відвідувачі". Варто зазначити, що така "надбудова" є однозначно незаконною.

Так, на даху дев’ятиповерхового будинку в Оболонському районі Києва місцеві жителі помітили яскраві гірлянди, які у темну пору доби було добре видно навіть на великій відстані. Як виявилося, на даху "панельки" невідомі організували щось на кшталт лаундж-зони.

На нечітких кадрах можна розгледіти, що "заклад" побудований з дерева та добре освітлений гірляндами. На даху знаходяться люди.

Кому саме на думку могла спасти ідея організувати зону відпочинку на даху житлового будинку — невідомо.

Зона відпочинку на даху житлового будинку

Нагадаємо, що у Києві на Печерську чоловік запускав салюти. Поліцейські зареєстрували скаргу киян та негайно прибули на місце події. Слідчо-оперативна група вилучила низку доказів, завдяки яким вдалося розшукати зловмисника. Ним виявився мешканець Києва 1983 року, котрий вже притягувався до кримінальної відповідальності.

За словами чоловіка, він запустив салют, щоб привітати дружину — вони відзначали річницю стосунків. За вчинене йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де відпочити на Київському морі та скільки це може коштувати. Адже саме Київське море вважається ідеальним місцем для тих, хто прагне вирватися з міської метушні та насолодитися природою.