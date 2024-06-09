Софийский собор украсил необычную евробанкноту: как она выглядит (фото)

Киев принимает участие в интересном международном проекте

В понедельник, 10 июня, Национальный заповедник "София Киевская" запускает в продажу новые коллекционные купюры "ноль евро" с изображением выдающегося памятника архитектуры ХІ века — Софийского собора. Такие суверние банкноты выпускаются ограниченным, пронумерованным и точно каталогизированным тиражом.

Среди коллекционеров такие необычные "деньги" пользуются огромным спросом и цена одной банкноты может достигать сотен евро. Об этом рассказали в пресс-службе Национального заповедника "София Киевская".

Так, сувенирные банкноты "ноль евро" начали выпускать в 2015 году по инициативе французского бизнесмена Ричарда Файла. Основная философия этого проекта — поддержка туризма, популяризация важнейших культурных и исторических памятников, а также содействие сохранению и материальному обеспечению европейского культурного наследия.

Во Франции была изготовлена такая лимитированная коллекция евробанкнот номиналом "0 евро" с изображением Софийского собора, который входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и являются одной из величайших достопримечательностей украинского народа.

Софийский собор на купюре "ноль евро"

Купюры имеют вид реального евро и изготовлены по той же технологии, что используется для настоящих евробанкнот. Сувенирные банкноты имеют фиолетовый оттенок, они похожи на купюры номиналом 500 евро, а их размер как у 20 евро.

Старт продаж запланирован на понедельник, 10 июня.

Приобрести сувенирную купюру можно двумя способами:

купить в сувенирной лавке на входе под Колокольней Национального заповедника "София Киевская" по адресу: ул. Владимирская, 24;

заказать на официальном сайте Софии Киевской в разделе "Музейная лавка".

Стоимость сувенирной банкноты составляет 300 гривен.

Банкнота стоит 300 гривен

Для справки: София Киевская, возведенная во времена Владимира Великого и Ярослава Мудрого, — памятник знаковый. Собор был символом могущества и суверенитета Руси, как главный храм государства играл роль ее духовного, политического и культурного центра.

В 1990 году Софийский собор ХІ в. в Киеве вместе с комплексом монастырских сооружений ХVIIІ в. на его территории внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, что подтверждает выдающуюся универсальную ценность культурного объекта, который подлежит сохранению на благо всего человечества.

София Киевская

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве проводятся уникальные раскопки. Все найденные археологами предметы и коллекции передадут на постоянное хранение в заповедник "Киево-Печерская лавра".