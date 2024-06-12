Марш ЛМТБК+ у Києві відбудеться, але не в метро, і брати участь зможуть не всі: подробиці

В організації "КиївПрайд" змінили правила для учасників маршу

Організація "КиївПрайд" все ж таки вирішила проводити марш Рівноправності у столиці 16 червня, але не в метро. При цьому місце проведення та маршрут знатимуть лише зареєстровані учасники, а кількість місць обмежена.

Про це повідомили у пресслужбі організації. За їхніми словами, враховано всі ризики та ідея не проводити марш третій рік поспіль через вторгнення РФ не розглядається.

У "КиївПрайді" уточнили, що провели низку консультацій зі спільнотою та різними ЛГБТК+ організаціями перед тим, як планувати та організовувати ходу. Були враховані думки різних сторін, а також всі ризики, до яких, крім гомофобії, біфобії та трансфобії, додалася російська зброя. У таких умовах було ухвалено кілька важливих рішень:

Обмежено кількість учасниць та учасників маршу у 20 разів у порівнянні з попередніми маршами.

Організовано проведення маршу у закритому форматі – лише зареєстровані люди, які пройдуть перевірку, знатимуть місце та маршрут проведення заходу.

Проведено багатосторонні переговори з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування.

Заплановано маршрут маршу поблизу укриття. Узгоджено маршрут з усіма залученими сторонами.

Продуманий план Б на випадок повітряної тривоги у місті.

До маршу залучено журналістів, журналісток, дипломатів та дипломаток – для підвищення видимості події, що, своєю чергою, позитивно впливатиме на безпеку заходу.

"Не проводити КиївПрайд марш втретє з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну означало б для нас визнати перемогу "руського миру", а також відмовитися від найефективнішого інструменту забезпечення видимості ЛГБТК+ людей в Україні та на міжнародному рівні. Ми пишаємось тим, що Марш КиївПрайд цього року підтримує ГО "Українські ЛГБТ+ військові за рівні права" та приєднується своєю колоною – насамперед до них ми дослухаємося у питаннях етики, ситуації безпеки та доцільності проведення маршу у столиці", — йдеться у повідомленні.

В організації зазначили, що нікого не змушують брати участь у марші і це рішення кожен із учасників має ухвалити самостійно. Але підкреслили, що права членів ЛГБТК+ спільноти для них є важливими і вони готові їх відстоювати, незважаючи на небезпеку.

"Щодо публічних заяв інших ЛГБТК+ організацій, які не готові вийти на марш, ми розуміємо, що всередині спільноти, як і всередині суспільства, можуть бути розбіжності. Але набагато важливіше для всіх нас зараз знайти дещо спільне, що нас об’єднує. Рівність та перемога України. Маємо це пам’ятати", — резюмували в "КмівПрайд".

Також "Телеграф" розповідав, чому марш ЛГБТ у метро Києва заборонили проводити. У КМДА пояснили своє рішення.