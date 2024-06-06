Марш на підтримку ЛГБТ у київському метро не відбудеться: у КМДА відповіли чому

Метрополітен – об’єкт подвійного використання

Організатори першого "Маршу Рівності" з початку війни спільно з поліцією шукають нове місце для проведення заходу в Києві. Метро не є безпечною локацією.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі каналу "Київ24". За його словами, метрополітен — не місце де можуть проводитися такі заходи.

"Що стосується КиївПрайду та метрополітену, то ми намагалися зводити їх в один порядок денний. Вчора відбулася відверта розмова, ми спробували донести до організаторів акції, що метрополітен це не місце де можуть проводитися будь-які заходи. Бо це питання безпеки", — пояснює Поворозник.

Заступник голови КМДА зазначив, що на території метрополітену складно організувати безпеку, оскільки це об'єкт подвійного призначення.

"Правоохоронні органи говорили, що на території Метрополітену складно організувати безпеку. Враховуючи, що у нас метро, це споруди подвійного використання. Під час тривог туди набивається багато людей, 40-50 тисяч. Вчора ми вирішили, що організатори поспілкуються з поліцією і виберуть безпечну локацію для цього маршу", — підкреслює Поворозник.

Нагадуємо, організатори анонсували перший "Марш Рівності" на підтримку ЛГБТ+ з початку повномасштабного вторгнення. Він має відбутися 16 червня. Однак київська влада зазначає, що не погоджували цей захід.

Раніше "Телеграф" писав, що всім відому "Арку дружби народів" у Києві пропонують перетворити на символ ЛГБТ. В інституті нацпам'яті вважають варіант з веселкою найбільш вдалим, адже він не лише переозначує сам об'єкт, але й створює навколо нього новий контекст та дискусію.