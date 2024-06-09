Блокпости та перевірка документів: на фестиваль ЛГБТК+ у Києві прибули поліцейські (фото, відео)

КиївПрайд пройде вже за тиждень у Києві

У Києві в неділю, 9 червня, співробітники поліції встановили блокпост біля входу до арт-центру Closer, де проходить фестиваль UkrainePride. У всіх учасників заходу перевіряють документи, а чоловіків додатково "проганяють" по базі "Оберіг".

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) помічені на фестивалі не були. Про це повідомляють київські Telegram-канали.

Так, у Подільському районі Києва на вході до арт-центру Closer, розташованому по вулиці Нижньоюрківській, поліцейські встановили блок-пост. Як відомо, тут проходить фестиваль UkrainePride. Для проходу на захід співробітники поліції просять людей пред’явити паспорт.

У соцмережах також повідомляють, що чоловіків додатково перевіряють на базі "Оберіг".

У людей перевіряють документи

Організатори відзначили, що фестиваль, організований UkrainePride та KyivPride, благодійний та орієнтований на підтримку наших захисників та захисниць. Адже вони збирають кошти для фондів та організацій, які допомагають військовим на бахмутському, куп’янському, харківському, донецькому та сумському напрямках.

"У лавах Збройних сил України воює багато ЛГБТК+ людей і наголошуємо, що ми повністю підтримуємо наше військо та владу в усіх необхідних діях для досягнення перемоги. Наша позиція тут однозначна і не може мати жодних інших трактувань. Проте зараз ми спостерігаємо ситуацію, яка викликає питання щодо забезпечення рівності та додержання прав людини навіть у цей складний воєнний час", — йдеться у повідомленні.

Блокпост на вході на фестиваль

Кожного гостя перевіряє поліція

Незважаючи на "підвищену увагу" до заходів від UkrainePride та KyivPride "Марш Рівності" все ж таки проведуть у Києві 16 червня. Про це журналістам розповіла Віра Чернігіна, координатор волонтерів на фестивалі КиївПрайд.

Нагадаємо, у Києві набирає обертів скандал за участю працівників територіальних центрів комплектування та ЛГБТ-спільноти KyivPride. Так, під час підготовки фестивалю на KyivPride прибули представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За попередньою інформацією, вони провели перевірку документів, а також за словами організаторів, намагалися забрати чоловіків на проходження ВВК.

Водночас організатори та учасники прайд-руху наголосили, що розуміють важливість мобілізації та заходів щодо її забезпечення, але бачать у цьому утиск ЛГБТ-спільноти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що влада Києва "загорнула" перший "Марш Рівності" (марш на підтримку ЛГБТ+) з початку повномасштабного вторгнення, який був анонсований днями і мав відбутися 16 червня. Там кажуть, що не погоджували цей захід.