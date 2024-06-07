"Марш ЛГБТ не на часі": військові звернулися з конкретним проханням до голови КМВА

Громадяни стурбовані з приводу заходу

Військові написали 57 звернень до голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка з проханням перенести "Марш Рівності", який запланували на 16 червня. На думку захисників, цей парад не на часі.

Про це заявив журналіст Денис Кошельник, який відніс ці звернення до адміністрації. Дивлячись на настрій суспільства, цей захід не зможе бути мирним.

"Нещодавно суспільство сколихнула інформація про цей марш. За думкою військових та просто небайдужих громадян, це зараз не на часі. Чому? Тому що цей парад ніколи не проходив мирно, були сутички й ми, аналізуючи поведінку і погоду в суспільстві з приводу цього питання. Це буде точно не мирний марш, як вони хочуть", — розповідає Кошельник.

Журналіст закликає голову військової адміністрації звернути увагу на прохання військових.

"Величезне прохання голову КМВА Попко С.М. відреагувати на ці звернення та прийняти правильне рішення, яке зараз задовольнити вимоги тих, хто нас зараз захищає!", — додав Кошельник.

Нагадуємо, організатори "Маршу Рівності" хотіли провести парад на підтримку ЛГБТ у київському метро. У КМДА відповіли, що метрополітен — не місце де можуть проводитися такі заходи. Зазначили, що на території столичної підземки складно організувати безпеку, оскільки це об'єкт подвійного призначення.

Раніше "Телеграф" писав, що всім відому "Арку дружби народів" у Києві пропонують перетворити на символ ЛГБТ. В інституті нацпам'яті вважають, що перефарбувати арку в кольори веселки вдали варіант, адже він не лише переозначує сам об'єкт, але й створює навколо нього новий контекст та дискусію.