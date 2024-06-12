Марш ЛГТБК+ в Киеве состоится, но не в метро, и участвовать смогут не все: подробности

В организации "КиевПрайд" изменили правила для участников марша

Организация "КиевПрайд" все же решила проводить марш Равноправия в столице 16 июня, но не в метро. При этом место проведения и маршрут будут знать только зарегистрированные участники, а количество мест ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе организации. По их словам, учтены все риски и идея не проводить марш третий год подряд из-за вторжения РФ не рассматривается.

В "КиевПрайде" уточнили, что провели ряд консультаций с сообществом и разными ЛГБТК+ организациями перед тем, как планировать и организовывать шествие. Были учтены мнения разных сторон, а также все риски, к которым помимо гомофобии, бифобии и трансфобии добавилось русское оружие. В таких условиях было принято несколько важных решений:

Ограничено количество участниц и участников марша в 20 раз по сравнению с предыдущими маршами.

Организовано проведение марша в закрытом формате – только зарегистрированные люди, которые пройдут проверку, будут знать место и маршрут проведения мероприятия.

Проведены многосторонние переговоры с правоохранительными органами и органами местного самоуправления.

Запланирован маршрут марша вблизи укрытия. Согласован маршрут со всеми задействованными сторонами.

Продуман план Б на случай воздушной тревоги в городе.

К маршу привлечены журналисты, журналистки, дипломаты и дипломатки – для повышения видимости события, что, в свою очередь, будет положительно влиять на безопасность мероприятия.

"Не проводить КиевПрайд марш в третий раз с момента полномасштабного российского вторжения в Украину означало бы для нас признать победу "русского мира", а также отказаться от наиболее эффективного инструмента обеспечения видимости ЛГБТК+ людей в Украине и на международном уровне. Мы гордимся тем, что марш КиевПрайд в этом году поддерживает ОО "Украинские ЛГБТ+ военные за равные права" и присоединяется своей колонной – в первую очередь к ним мы прислушиваемся в вопросах этики, ситуации безопасности и целесообразности проведения марша в столице", — говорится в сообщении.

В организации отметили, что никого не заставляют участвовать в марше и это решение каждый из участников должен принять самостоятельно. Но подчеркнули, что права членов ЛГБТК+ сообщества для них важны и они готовы их отстаивать, несмотря на опасность.

"Относительно публичных заявлений других ЛГБТК+ организаций, которые не готовы выйти на марш, мы понимаем, что внутри сообщества, как и внутри общества, могут быть разногласия. Но гораздо важнее для всех нас сейчас, найти кое-что общее, что нас объединяет. Равенство и победа Украины. Должны это помнить", — резюмировали в "КмевПрайд".

Также "Телеграф" рассказывал о том, почему марш ЛГБТ в метро Киева запретили проводить. В КГГА объяснили свое решение.