На Kyiv Pride завітали працівники ТЦК: організатори пишуть про утиск прав ЛГБТ-спільноти

Вони не тільки перевірили документи

У суботу, 8 червня, на KyivPride прибули представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За попередньою інформацією, вони здійснили перевірку документів, а також, зі слів організаторів, намагались забрати чоловіків на проходження ВЛК.

Про це йдеться на сторінці KyivPride у Facebook. Водночас організатори та учасники прайд-руху наголосили, що розуміють важливість мобілізації та заходів для її забезпечення, але вбачають у цьому утиск ЛГБТ-спільноти.

"8 червня під час підготовки вечірки Рейвах Прайд ГО "UkrainePride" до місця проведення події (арт-центр Closer) прибули представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Подільського району м. Києва. Вони перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати чоловіків, які не мали необхідних документів, на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що UKRAINEPRIDE не скасовує захід та буде проводити Рейвах Прайд у напружених умовах, що склалися. Також організатори не виключають, що ситуація може повторитись 9 червня.

"Ми, представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Оскільки ми повинні разом давати збройну відсіч ворогу. У той же час, ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо дані дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні", — йдеться у повідомленні.

Організатори наголосили на тому, що обидві події, які проводяться 8-9 червня організаціями UkrainePride та KyivPride, є благодійними та орієнтовані на підтримку наших захисниць та захисників.

"У лавах Збройних сил України воює багато ЛГБТК+ людей і наголошуємо, що ми повністю підтримуємо наше військо та владу в усіх необхідних діях для досягнення перемоги. Наша позиція тут однозначна і не може мати жодних інших трактувань. Проте зараз ми спостерігаємо ситуацію, яка викликає питання щодо забезпечення рівності та додержання прав людини навіть у цей складний воєнний час", — йдеться у повідомленні.

Проте, як зазначається, UkrainePride та KyivPride все одно проводитимуть свої заходи, попри складні умови, усвідомлюючи, зокрема, підвищену увагу міжнародної спільноти до подій в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що влада Києва "завернула" перший "Марш Рівності" (марш на підтримку ЛГБТ+) з початку повномасштабного вторгнення, який був анонсований днями та мав відбутися 16 червня. Там кажуть, що не погоджували цей захід.