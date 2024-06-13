Хотів розважитись: що загрожує хлопцеві, який запустив салют у Києві (фото)

Зловмиснику загрожує суворе покарання

У Києві перед судом постане уродженець Донецької області, який у травні поточного року запускав уночі феєрверк у Дарницькому районі столиці. Тоді місцеві жителі прокинулися від звуків вибухів і сильно злякалися, а дехто навіть почав бігти разом з дітьми до укриття.

Порушника оперативно затримали і свої дії він пояснив бажанням розважитись. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Відомо, що у травні 2024 року у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Вірменській, що у Дарницькому районі Києва, невідомий уночі запустив феєрверк. Місцеві жителі прокинулися від гучних вибухів і сильно злякалися — люди подумали, що почався ворожий обстріл і навіть почали бігти в укриття разом із дітьми. На місце події негайно викликали правоохоронців.

Особу порушника вдалося оперативно встановити. Як виявилося, феєрверк запускав 25-річний уродженець Донецької області, який мешкав неподалік.

Чоловік придбав салют і вирішив його запустити, незважаючи на чинну заборону, передбачену військовим станом. Свої дії порушник пояснив бажанням розважитись.

Порушника затримали

Співробітники поліції вилучили з місця події пускову установку та повідомили фігуранту про підозру у грубому порушенні громадського порядку.

Наразі обвинувальний акт направлений до суду, а порушнику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі

Що загрожує за запуск салютів

Варто зазначити, що в Україні ще 6 листопада 2023 року набув чинності закон про заборону використання та розповсюдження салютів, феєрверків та петард. Порушникам загрожує як адміністративне покарання, так і кримінальне.

Так, за використання піротехніки передбачено штраф від 85 до 225 гривень.

Також використання піротехніки може підпадати під статтю 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". У цьому випадку штраф становитиме від 17 до 34 тисяч гривень, або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі терміном до п’яти років.

Якщо правопорушення скоїла група осіб, то їм загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Зазначимо, що піротехніка класу F1, яка має найнижчий рівень небезпеки та шуму, не підпадає під заборону. Дозволяється використовувати бенгальські вогні, фонтани, феєрверки-свічки та хлопавки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині під час розчищення водолазного озера атакував невідомий монстр. Чоловік отримав серйозну травму ока і йому провели найскладнішу операцію. На даний момент він перебуває у лікарні під наглядом лікарів.