На Київщині під час розчищення озера водолаза атакував невідомий монстр: чоловік опинився у лікарні

У постраждалого серйозна травма ока

У вівторок, 11 червня, під час розчищення озера у парку "Перемоги" у Броварах водолаза атакувала невідома риба. Удар був настільки сильним, що у чоловіка тріснула маска, і він отримав травму ока.

Потерпілого було госпіталізовано до медустанови, де йому надали кваліфіковану допомогу. Детальніше про інцидент розповіли у Telegram-каналі "Трибуна — Бровари".

Повідомляється, що під час традиційного чищення озера активістами ГО "Прагнення" у парку "Перемога" у Броварах стався кричущий інцидент, який поставив присутніх у глухий кут. Так, під час чергового занурення активіста Андрія Тананая у водоймище, щоб очистити дно від водоростей, водолаза ймовірно атакувала невідома риба.

Удар в обличчя був настільки сильним, що у чоловіка розбилася водолазна маска, а її уламки серйозно травмували йому око.

Травмований чоловік перед зануренням

"Потерпілого терміново доставили спочатку до броварської лікарні, а потім до столичної", — повідомив журналістам Олег Іваненко, організатор щорічних акцій з чищення озера.

Він додав, що у водоймищі раніше водилися щуки по 10-13 кг, також є і товстолобик. Але це вперше за роки чищення озера трапився такий випадок, щоб риба (чи підводний мутант?) нападала на водолаза.

Озеро у парку Перемога чистили щороку

Озеро у парку Перемоги вміє дивувати

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в київському каналі виловили величезну екзотичну рибу, яка налякала всіх довкола. Користувачам соцмережі вдалося ідентифікувати рибу та встановити, до якої родини вона належить.