У Києві вночі запустили салют: городяни поділилися емоціями (відео)

Порушникам загрожує кримінальна відповідальність

У ніч проти четверга, 23 травня, мешканці Дарницького району Києва прокинулися від гучних звуків, схожих на вибухи чи автоматну чергу. Виявилось, що невідомі вирішили під час дії комендантської години запустити салют.

Люди злякалися, а дехто навіть почав тікати разом з дітьми в укриття. У столичному Telegram-каналі "Труха Київ" опублікували відео феєрверку, який прогримів на Дарниці.

Так, вночі невідомі запустили яскравий салют на території Дарницького району столиці. "Веселуни" додумалися придбати і запустити феєрверк прямо посеред житлового масиву.

Вибухи були настільки сильними, що місцеві жителі прокинулися та дуже злякалися. Порушників вже почали розшукувати поліціянти.

"Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ — "хуліганство". Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до зазначеної події", — повідомив начальник відділу комунікації поліції Києва Дмитро Грищенко.

Варто зазначити, що в Україні ще 6 листопада 2023 року набув чинності закон про заборону використання та розповсюдження салютів, феєрверків та петард. Порушникам загрожує як адміністративне покарання (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення), так і кримінальне (стаття 296 Кримінального кодексу України – хуліганство).

Це може бути штраф у сумі від 17 до 34 тисяч гривень або арешт строком до півроку або обмеження волі до 5 років.

Жителі міста обурені діями невідомих, адже гучні звуки налякали не лише дітей, а й дорослих.

"Я дітей у коридор витягла сплячих", "Я прокинулася від цього. Думала, що хтось стріляє", "Ось цих на фронт потрібно", "Прокинулися під ці зуки. Дитина дуже злякалася" — пишуть в соцмережі мешканці столиці.

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