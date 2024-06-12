Зір може не відновитися: що з водолазом, якого атакував невідомий монстр на Київщині (фото)

У постраждалого серйозна травма ока

Водолазу, який постраждав у Броварах від нападу невідомої підводної істоти під час розчищення озера у парку, зробили складну операцію на оці. На даний момент чоловік перебуває у медустанові, а лікарі не дають жодних гарантій щодо відновлення зору.

Що саме атакувало постраждалого – невідомо. Детальніше про стан водолазу розповіли у Telegram-каналі "Трибуна — Бровари".

Відомо, що водолаз із багаторічним досвідом Андрій Тананай отримав серйозну травму ока під час традиційного чищення озера від водоростей у парку "Перемога" у Броварах. Під час чергового занурення у водоймище водолаза атакував невідомий монстр.

Удар в обличчя був настільки сильним, що чоловік отримав серйозну травму ока. За його словами, скло в масці, при цьому, залишилося цілим.

Водолаз перед зануренням

Потерпілого терміново доставили спочатку до броварської лікарні, а потім до столичної, де лікарі і провели Андрію надскладну двогодинну операцію на оці.

Як виявилося, у водолаза важка контузія правого ока.

"Лікар каже, що від сильного удару око розірвалося. Тріщина 70% окружності ока. Всередині все перемішалося і залилось кровью. Лікарі все зібрали, але основне зараз — із ока видалити кров, бо вони не бачать кристалик і не дають прогнозів про повернення зору", — повідомив журналістам водолаз.

Постраждалий у лікарні

Що ж трапилося під час чищення озера, активіст і сам не зрозумів: "Пірнув, почав тягнути водорості, щоб їх вирвати. І удар. Сильний. Відразу подумав про рибу. Я був у масці, але скло ціле. Можливо, десь гуму маски розрізало, але я її ще не оглядав", — каже Андрій.

На даний момент чоловік перебуває на стаціонарному лікуванні під наглядом лікарів.

Роботи з очищення озера від водоростей припинили. Що ж насправді атакувало водолаза – залишається загадкою.

Інцидент стався у парку Перемоги у Броварах

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