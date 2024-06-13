Хотел развлечься: что грозит парню, который запустил салют в Киеве (фото)

Злоумышленнику грозит сурово наказание

В Киеве перед судом предстанет уроженец Донецкой области, который в мае текущего года запускал ночью фейерверк в Дарницком районе столицы. Тогда местные жители проснулись от звуков взрывов и сильно испугались, а некоторые даже начали бежать вместе с детьми в укрытие.

Нарушитель был оперативно задержан, а свои действия он объяснил желанием развлечься. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Известно, что в мае 2024 года во дворе многоэтажного дома по на улице Армянской, что в Дарницком районе Киева, неизвестный ночью запустил фейерверк. Местные жители проснулись от громких взрывов и сильно испугались — люди подумали, что начался вражеский обстрел и даже засобирались в укрытие вместе с детьми.

На место происшествия незамедлительно вызвали правоохранителей.

Личность нарушителя удалось оперативно установить. Как оказалось, фейерверк запускал 25-летний уроженец Донецкой области, который проживал неподалеку.

Мужчина приобрел салют и решил его запустить, несмотря на действующий запрет, предусмотренный военным положением. Свои действия нарушитель объяснил желанием развлечься.

Нарушителя задержали

Сотрудники полиции изъяли с места происшествия пусковую установку и сообщили фигуранту о подозрении в грубом нарушении общественного порядка. Сейчас обвинительный акт направлен в суд, а "весельчаку" грозит до пяти лет ограничения свободы.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы

Что грозит за запуск салютов

Стоит отметить, что в Украине еще 6 ноября 2023 года вступил в силу закон о запрете использования и распространения салютов, фейерверков и петард. Нарушителям грозит как административное наказание, так и уголовное.

Так, за использование пиротехники предусмотрен штраф от 85 до 225 гривен.

Также использование пиротехники может подпадать под статью 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". В этом случае штраф составит от 17 до 34 тысяч гривен, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Если правонарушение совершила группа лиц, то им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Отметим, что пиротехника класса F1, которая имеет самый низкий уровень опасности и шума, не подпадает под запрет. Разрешается использовать бенгальские огни, фонтаны, фейерверки-свечи и хлопушки.

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