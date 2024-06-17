Під Києвом виявили ціле поле червонокнижних рослин: що про них відомо (фото)

Територію хочуть взяти під охорону

Дикі орхідеї, занесені до Червоної книги України, було знайдено біля села Клавдієво на Київщині. Дана рослина називається пальчатокорінник м’ясо-червоний. Народна назва ж у дикої архідеї — курячі сльозки.

Росте вона в лісах, на узліссях, серед чагарників та на мохових болотах. Про це повідомляється на офіційній сторінці Київського еколого-культурного центру у Фейсбуку.

Так, біля села Клавдієве на Київщині фахівці Київського еколого-культурного центру знайшло ціле поле диких орхідей. Про місце розташування рослин повідомила читачка сторінки КЕКЦ у соцмережі.

"Нещодавно Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) знайшов ціле поле диких орхідей біля Клавдієва на Київщині. Це місце нам вказала читачка нашого ФБ КЕКЦ Людмила Дробот, за що ми Людмилі дуже вдячні", — йдеться у повідомленні.

Дика орхідея

Ця орхідея називається пальчатокорінник м’ясо-червоний і занесена до Червоної книги України. Цю орхідею знищує забудова та розорювання лук.

На вологих луках та болотах у Київській області вдалося виявити близько 50 одиниць дикої архідеї та фахівці хочуть створити тут заказник для її охорони.

Дика орхідея

"Друзі, якщо ви знаєте де ще ростуть пальчатокоренники у Київській, Черкаській, Житомирській, Полтавській та Чернігівській областях, то будь ласка, повідомте нам. Ми теж там створюватимемо охоронні зони", — зазначили у Київському еколого-культурному центрі у Фейсбук.

Дика орхідея

Пальчатокорінник м’ясо-червоний - багаторічна і трав’яниста рослина з 2-4-лопатевими бульбами. Належить до сімейства орхідних. Занесено до Червоної книги України (1996).

Росте у лісах, на узліссях, серед чагарників, на мохових болотах, вологих луках, лісових галявинах та схилах. Використовується в народній медицині і є добрим медоносом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у відомому київському парку з’явилася оригінальна 3D-інсталяція із квітів. Як зазначається, інсталяцію було створено з квітів агератуму, седума, колеуса, бегонії та альтернатери.