У відомому київському парку з'явилася оригінальна 3D-інсталяція з квітів (фотофакт)

Поспішайте помилуватися незвичайною картиною

У столичному парку "Перемога", розташованому парку в Дніпровському районі міста, з’явилося незвичайне квіткове 3D-панно під назвою "Крила надії". Як зазначається, інсталяцію було створено з квітів агератуму, седума, колеуса, бегонії та альтернатери.

На панно зображена дівчина-українка, яка просить літаки F16. Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міськради.

Так, у парку "Перемога" столичні комунальники висадили незвичну квіткову "картину". Панно зображує дівчину-українку, яка просить літаки F16.

Родзинка композиції — три багатоцільові винищувачі, виконані із залізної основи, яка закладена декоративною сосновою корою.

Комунальники зазначають, що 3D-квітник висадили в парку "Перемога" не випадково — "хотіли, щоб було символічно".

"Ми всіляко прагнемо показати світові як необхідна допомога Україні саме в таких винищувачах, як F16. Тому символічно, що дівчина піднімає руки з проханням у наданні цих літаків", — наголосили в КП "Управління зелених насаджень Дніпровського району".

Дівчину-українку, яка просить літаки F16

"Дівчина-українка просить літаки F16, які так необхідні Україні в здобутті нашої перемоги. Родзинка композиції — три багатоцільові винищувачі, виконані із залізної основи, яка закладена декоративною сосновою корою. Ми всіляко прагнемо показати світові як необхідну допомогу Україні саме в таких винищувачах, як F16. Тому символічно дівчина піднімає руки з проханням у наданні цих літаків", — розповіли у КП СЗН Дніпровського району.

Адреса парку "Перемога": бульвар Перова, 2. Найближча станція метро — "Дарниця". Координати: 50.462112, 30.605211.

Панно з’явилося у парку "Перемоги"

Основні дані про F-16

Максимальна швидкість: 2650 км/год на висоті 12200 м

Практична стеля: 15 240 м

Динамічна стеля: 18 500 м

Швидкопідйомність: ~275 м/с

максимальне навантаження +9 g

Винищувач має 9 точок підвіски, він озброєний 20мм шестиствольною гарматоюM61A1. На нього можна встановити керовані ракети "повітря — повітря" проти повітряних цілей та "повітря — поверхня" проти цілей на землі.

Також з нього можна скидати кориговані (у тому числі й касетні) та некориговані бомби. На борту також встановлюється бортова станція радіолокації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що виробник F-16 схвально відгукнувся на пропозицію забезпечити нашу армію винищувачами. Директор корпорації Lockheed Martin запевнив, що у разі потреби обов’язково збільшить обсяги виробництва, щоб літаків вистачило на всіх.

Також ми поспілкувалися з військовим експертом, який пояснив, які завдання зможуть виконувати ЗСУ, отримавши американські літаки.