Неонова вивіска, 13 залів та вар’єте: як виглядав культовий київський ресторан "Метро" на 1,5 тисячі відвідувачів (фото)

Легендарний заклад закрився на початку 90-х

У самому центрі Києва, над вестибюлем станції метро "Хрещатик", раніше працював один із найдорожчих та найпопулярніших ресторанів столиці – "Метро". Заклад міг одночасно вмістити 1,5 відвідувачів та славився своєю фірмовою котлетою з однойменною назвою.

Тут завжди було галасливо та багатолюдно, а кияни часто призначали зустрічі саме біля ресторану "Метро", бо його знав кожен мешканець столиці.

Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам історію цього культового місця, яке славилося своїм цікавим інтер’єром, увагою до деталей та чудовим обслуговуванням.

Так виглядав реторан "Метро" у 1960-ті роки

Станцію метро "Хрещатик" у Києві було відкрито 6 листопада 1960 року. Одночасно з цим був відкритий і ресторан з назвою — "Метро", який розташовувався над входом у підземку. Адреса ресторану — вулиця Хрещатик, 19-а.

Цікаво, що архітекторами нового закладу виступили Добровольський, Созанський та Юр’єв, які були досить іменитими та відомими майстрами.

Вестибюль станції "Хрещатик" та ресторан "Метро"

У закладі було 13 залів та простора літня тераса на верхньому поверсі. Саме звідси відкривався шикарний краєвид на Київ і в теплу пору року тут було дуже складно знайти вільний столик.

На терасі завжди було багатолюдно

Загальна місткість ресторану становила не мало не багато – 1500 осіб. І це не рахуючи кулінарію та закусочну, які розташовувалися в торці першого поверху та користувалися великою популярністю серед киян.

У ресторані налічувалося 13 залів

Свого часу ресторан "Метро" був одним із найпопулярніших та відвідуваних закладів Києва. Тут прагнули відсвяткувати день народження, ювілей, корпоратив чи весілля.

До послуг гостей були просторі зали, жива музика та обслуговування на найвищому рівні. Усі, хто хоч раз відвідали "Метро", потім ще довго хвалили саме сервіс та відмінне обслуговування.

Сервіс був на найвищому рівні

В інтер'єрі залів ресторану були використані цікаві використані кольорові вітражі та мозаїчні панно, що надавало закладу особливого шику і витонченості.

Столи були вкриті білими накрохмаленими скатертинами і сервіровані за всіма правилами етикету. Зали добре освітлювалися, що візуально розширювало простір і робило ресторан ще більш просторим.

Панно "Юність"

Інтер’єр одного із залів ресторану

Оригінальне панно "Квітуча яблуня"

Однією з найпопулярніших страв у ресторані була фірмова однойменна котлета "Метро", приготована за "засекреченим" рецептом.

Меню в закладі не вирізнялося особливими цікавинками і складалося з класичних м'ясних страв, гарячого, закусок, салатів, десертів і напоїв.

Тут часто замовляли коктейлі з вишнею, смажені фісташки та арахіс. Завжди користувалося попитом болгарське вино "Варна".

Дизайн меню

У ресторані любили бувати кияни та гості столиці

Родзинкою ресторану "Метро" було те, що у великій залі закладу проходили виступи вар’єте. Заплативши кілька зайвих рублів за квиток на виставу, клієнти отримували гарантовану можливість у певний час прийти в ресторан і сісти за вільний столик.

Таким чином заповзятливі відвідувачі позбавлялися необхідності вистоювати величезні вечірні черги.

Прекрасні неонові вогні "Метро"

Також відомий ресторан "Метро" був і своєю яскравою неоновою вивіскою, яка світилася вночі та привертала увагу всіх навколо.

Різнокольорові написи прикрашали фасад будівлі та виглядали справді ефектно.

Яскрава вивіска привертала увагу

На жаль, на початку 1990-х років цей культовий заклад закрили, а його приміщення почали орендувати невеликі магазини та брендові бутіки. Так, із закриттям "Метро" канула в Лету ціла епоха.

Ресторан був закритий у 90-х

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав культовий київський заклад "Закарпатська троянда". Це була незвичайна винна крамниця з цікавою родзинкою — у підвалі продавалися вина з бочок і дегустація проводилася прямо на місці.