З бронею від мобілізації та зарплатою від 40 тисяч гривень: у Києві пропонують цікаві вакансії

Обов’язкова умова — офіційне працевлаштування

У Києві зростає кількість пропозицій роботи із бронюванням від мобілізації. Роботодавці адаптуються до нових реалій та пропонують майбутнім співробітникам все більше таких вакансій.

Наприклад, вже зараз можна знайти вакансії для водіїв із зарплатою від 50 тисяч гривень. Про це свідчать дані на одному з найпопулярніших сайтів для пошуку роботи.

Редакція "Телеграфа" зібрала для вас три цікаві вакансії, які пропонують претендентам не лише зарплату від 20 000 гривень, а й можливість бронювання від мобілізації.

Вакансії у Києві з бронею

Поліграфолог

Агенція Pro recruitment шукає свою команду поліграфолога. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, роботу в офісі з безкоштовними комплексними обідами, відкритість до професійного зростання та розвитку, відпустку відповідно до КЗпП України.

Для військовозобов’язаних передбачено можливість бронювання. Графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00 або з 8:00 до 17:00.

Зарплатня від 60 тисяч гривень.

Від претендента вимагається:

досвід проведення поліграфічних тестів від 2х років (Lafayette)

освіта в галузі психології, криміналістики або суміжних наук

знання методів виявлення ознак обману

вміння працювати з клієнтами у чутливих ситуаціях

хороші аналітичні здібності та уважність до деталей.

Начальник охорони

Агенція "Джоб хант" шукає керівника охорони до мережі офісних центрів та об’єктів господарської діяльності (правий берег Києва). Виделка заробітної плати 70 000 — 200 000 грн, залежно від ваших побажань та навичок.

Надають офіційну відстрочку від мобілізації (заклику) своїм працівникам.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю, субота та неділя — вихідні.

Основними вимогами до кандидата є:

досвід роботи на аналогічній посаді

вміння керувати колективом

приймати швидкі та раціональні рішення

працювати у стресових ситуаціях.

Керівник відділу продажу агентства нерухомості

Агентство нерухомості URBAN HOUSE з офісом на Оболоні відкриває вакансію керівника відділу продажу та оренди нерухомості. У компанії надають: якісне навчання, комфортний офіс на Оболоні поряд з метро та бомбосховищем, юридичний супровід на всіх етапах роботи, перспективу для кар’єрного та фінансового зростання.

Також передбачено систему бонусів для мотивації співробітників, можливість бронювання за місцем роботи, можливість надання тимчасового житла для переселенців, оплачуваний мобільний зв’язок, премії при виконанні плану та гнучкий графік роботи.

Зарплата – від 40 000 гривень.

Вимоги до кандидатів:

комунікабельність, увага до деталей

досвід роботи у продажу

формування відділів продажу та оренди.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пропонують високооплачувану роботу для приїжджих. Потенційних кандидатів "заманюють" не лише гідною зарплатою, а й можливістю допомогти із проживанням.