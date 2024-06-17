Под Киевом обнаружили целое поле краснокнижных растений (фото)

Территорию хотят взять под охрану

Дикие орхидеи, занесенные в Красную книгу Украины, были найдены возле села Клавдиево на Киевщине. Данное растение называется пальчатокоренник мясо-красный. Народное же название у дикой архидеи — куринные слезки.

Растет она в лесах, на опушках, среди кустарников и на моховых болотах. Об этом сообщается на официальной странице Киевского эколого-культурного центра в Фейсбук.

Так, возле села Клавдиево на Киевщине специалисты Киевского эколого-культурного центра нашел целое поле диких орхидей. О месте расположения растений сообщила читательница страницы КЭКЦ в соцсети.

"Недавно Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) нашел целое поле диких орхидей возле Клавдиево на Киевщине. Это место нам указала читательница нашего ФБ КЭКЦ Людмила Дробот, за что мы Людмиле очень благодарны", — говорится в сообщении.

Дикая орхидея

Эта орхидея называется пальчатокоренник мясо-красный и занесена она в Красную книгу Украины. Эту орхидею уничтожает застройка и распашка лугов.

На влажных лугах и болотах в Киевской области удалось обнаружить около 50 единиц дикой архидеи и специалисты хотят создать здесь заказник для ее охраны.

Дикая орхидея

"Друзья, если вы знаете где еще растут пальчатокоренники в Киевской, Черкасской, Житомирской, Полтавской и Черниговской областях, то пожалуйста, сообщите нам. Мы тоже там будем создавать охранные зоны", — отметили в Киевском эколого-культурном центре в Фейсбук.

Дикая орхидея

Для справки: Пальчатокоренник мясо-красный— многолетнее и травянистое растение с 2-4-лопастными клубнями. Принадлежит к семейству орхидных. Занесено в Красную книгу Украины (1996).

Растет в лесах, на опушках, среди кустарников, на моховых болотах, влажных лугах, лесных полянах и склонах. Используется в народной медицине и являеся хорошим медоносом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в известном киевском парке появилась оригинальная 3D-инсталляция из цветов. Как отмечается, инсталляция была создана из цветов агератума, седума, колеуса, бегонии и альтернатеры.