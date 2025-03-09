Що суворо заборонено робити сьогодні 9 березня у свято Сорок Святих

Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні у важливий церковний день

Щорічно 9 березня православні віряни та греко-католики в Україні, згідно з новоюліанським календарем, відзначають день пам’яті Сорока мучеників Севастійських. Цих людей стратили у IV столітті за відданість своїй вірі, і з того часу вони займають особливе місце у християнстві.

У 320 році група християнських воїнів, відомих як 40 мучеників Севастійських, була страчена за відданість своїй вірі в Ісуса Христа. Вони стійко перенесли жорстокі тортури та віддали перевагу смерті відмові від своїх переконань. Їхній подвиг став джерелом натхнення для багатьох християн.

Сьогодні християни по всьому світу збираються у церквах, щоб вшанувати подвиг мучеників і піднести молитви про мир та добробут. Моляться віряни святим про захист своїх чоловіків і синів під час війни.

Традиції та прикмети 9 березня

Цього дня у народі було заведено випікати сорок булочок у вигляді жайворонків, які символізують душі, що прямують на небеса. Ці булочки нанизували на гілки та розвішували в саду. Ними пригощали дітей, сусідів та рідних.

Грім гримить – буде холодним рік.

Погода, що стоїть на Сорок Святих, триватиме 39 днів.

Прилетіли жайворонки – до стабільного потепління.

Розспівалися горобці на вулиці — стане тепліше.

Що не можна робити 9 березня

Мити підлогу — до сліз.

Займатися важкою фізичною працею — все піде нанівець.

Давати в борг — гроші не повернуть.

Зловтішатися, конфліктувати, проявляти агресію — лиха швидко прийдуть.

Свята та події 9 березня

День народження Тараса Шевченка

Міжнародний день діджея (World DJ Day)

День народження ляльки Барбі

День працівників геодезії та картографії

День домашніх комах

День сухого шампуню

У кого іменини 9 березня

Сьогодні іменини святкують Олександр, Дмитро, Михайло, Сергій, Кирило, Микола, Валерій, Олексій, Петро, Іван та Наталя.

Нагадаємо, що на початку весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на березень 2025 року.