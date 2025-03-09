Хто б сумнівався: трампістські США відхилили пропозицію Канади боротися з "тіньовим флотом" Росії

США не тільки ветували пропозицію Канади, але й намагалися тиснути на представників інших країн, щоб видалити слово "санкції" з комюніке G7

Представники Сполучених Штатів відхилили пропозицію Канади створити спеціальну групу для боротьби з "тіньовим флотом" нафтових танкерів російського режиму (які вже почали підривати невідомі прямо у портах). Цю ідею Канада готувалася офіційно представити для погодження на саміті G7, але зараз вона під великим питанням через проросійську позицію нової влади США.

Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. За даними співрозмовників, адміністрація Трампа зараз "переоцінює свої позиції в багатосторонніх організаціях" та вперто намагається зміщувати акценти з російського режиму на протидію Китаю, водночас пом'якшуючи свою позицію щодо РФ.

Видання отримало у розпорядження проєкт підсумкової заяви саміту міністрів закордонних справ країн G7, який пройде наступного тижня в канадському місті Шарлевуа. Зазначається, що у проєкті США не тільки ветували пропозицію Канади, але й намагалися тиснути на представників інших країн, щоб видалити слово "санкції" та формулювання "здатність Росії вести війну" в Україні, замінивши його на нейтральне "отримувати дохід". Комюніке засідання не є остаточним, доки документ не опублікують, проте скоріше за все, з американськими формулюваннями його не затвердять.

"Відносини між США та іншими західними державами значно погіршилися. Минулого місяця, наприклад, союзники не змогли опублікувати спільну заяву з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну — те, що вони робили попередні два роки — після того, як США виступили проти різкого засудження Росії", – нагадало видання.

Нагадаємо, 10 січня адміністрація 46-го президента США Джозефа Байдена ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній: під обмеження також потрапили й 183 танкери, які займаються перевезенням нафти. Під обмеження потрапили компанії "Інгосстрах", "Альфастрахування", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербська компанія NIS (дочірня компанія "Газпрому"), "РН-Бурєніє" (структура "Роснєфті") та "Технології ОФС" (об’єднує колишні активи Baker Hughes у Росії) і так далі.

Також Велика Британія ввела санкції проти російських компаній "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", якими доповнила обмеження США. Зазначається, що ці санкції – частина боротьби з російськими нафтовими компаніями, це може призвести до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.