Джей Ді Венс назвав "лайном" проукраїнських протестувальників: соцмережі вибухнули обуренням

Венс заявив, що його доньку переслідували протестувальники, користувачі соцмереж не вірять

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його та його трирічну доньку під час прогулянки нібито переслідувала група протестувальників, яка скандувала "Слава Україні", через що дитину Венса нібито налякали. Проте користувачі в соціальній мережі звинуватили Венса в тому, що він прикривався дитиною від протестувальників – якщо ця історія взагалі мала місце.

Про інцидент Венс написав у соцмережі X, яка належить Ілону Маску. Венс зазначив, що ситуація сталася 8 березня, під час прогулянки, коли група людей намагалася наблизитися до нього.

"Сьогодні, коли я гуляв зі своєю 3-річною донькою, група протестувальників "Слава Україні" йшла за нами та кричала, а моя донька все більше хвилювалася і боялася. Я вирішив поговорити з протестувальниками в надії, що зможу обміняти кілька хвилин розмови на те, щоб вони залишили мою дитину в спокої. (Майже всі вони погодилися)", – написав він.

При цьому Венс зазначив, що розмова, мовляв, проходила миролюбно. Але відразу після цього назвав протестувальників "лайном".

"Це була здебільшого шаноблива розмова, але якщо ти ганяєшся за 3-річною дитиною в рамках політичного протесту, ти лайно", – зазначив він.

Втім, користувачі у соціальній мережі Венсу не тільки не вірять, але й звинувачують в інциденті його, а не протестувальників. Також Венсу рекомендують приїхати погуляти з донькою по вулицях українських міст та нагадують, що українські діти гинуть через рішення Венса та його патрона Трампа припинити постачання озброєння та розвідувальних даних Україні.

Щобільше, згадується доволі популярна у соцмережах історія про те, що Ілон Маск використовує власного сина, як "живий щит". Те ж саме тепер закидають й Венсу: в соцмережі вважають, що він просто прикривається дитиною. Окрім того, користувачі з США цікавляться, чому віцепрезиденту не подобається той самий "фрі спіч", за який постійно виступає його друг Маск.

Один з користувачів взагалі зазначив, що вся ця історія, скоріше за все, повністю вигадана. У своєму дописі він пояснив, чому такої ситуації насправді, на його думку, статися не могло.

"По-перше, це повна фігня, у тебе є цілий ескорт секретної служби. По-друге, вони не ганялися б за твоєю донькою, вони ганялися б за тобою, оскільки ти є довбаним віцепрезидентом… Нарешті, ти допоміг зробити так, що тисячі українців гинуть, тому що ти припинив надання допомоги та обмін розвідувальними даними, тож не розповідай мені, як твоя донька налякана, коли на тебе кричать", – зазначив він.

Нагадаємо, що раніше штани віцепрезидента США Джей Ді Венса, який полюбляє футболки з символікою СРСР, стали предметом обговорення у мережі. Американці та не лише сміються, що ця частина одягу в нього закоротка, що виглядає кумедно.

Як повідомляв "Телеграф", багато західних ЗМІ дійшли висновку, що саме Джей Ді Венс спровокував суперечку між президентом України Володимиром Зеленським та Трампом у Білому домі. Після скандалу Венс вирішив відпочити на гірськолижному курорті "Шугарбуш" у штаті Вермонт. Проте там його зустріли понад 700 людей з плакатами "Венс — зрадник, катайся на лижах у Росії", "Зеленський — герой", "Вермонт відкидає фашизм". Венс, наляканий протестами, втік та поїхав відпочивати у "невизначене місце".